СМИ: Футболист «Айнтрахта» да Коста подал в суд на мать из-за шести футболок

Защитник франкфуртского «Айнтрахта» Данни да Коста подал иск к своей матери, желая вернуть шесть футболок, которые хранятся у неё дома.

Как сообщает WDR, 26-летний защитник подал в суд на мать. Футболист хочет вернуть шесть своих футболок. По информации источника, конфликт между сторонами носит более глубокий характер, однако его причины пока неизвестны.

Да Коста выступает за франкфуртский «Айнтрахт» с 2017 года. Футболист имеет немецкий паспорт и родился в Германии, а его родители родом с Африканского континента.

Ранее супруга футболиста Новосельцева заявила, что её муж хуже Кокорина и Мамаева.