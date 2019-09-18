Супруга футболиста Новосельцева заявила, что её муж хуже Кокорина и Мамаева

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Экс-баскетболистка сборной России Катерина Кейру прокомментировала бракоразводный процесс с футболистом «Сочи» Иваном Новосельцевым.
Супруга футболиста Новосельцева заявила, что её муж хуже Кокорина и Мамаева
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Сейчас вышли на свободу Кокорин с Мамаевым, и ещё есть много скандалов с футболистами. Но хуже, чем нынешние поступки моего мужа, я не вижу. Он худший из всех футболистов, которые только есть. Ни один из них — в какой бы то ни было ситуации — не отказывается от своих детей, не бросает их. Они любят их. А когда я прихожу в суд, то чувствую, что нет никакого правосудия», — цитирует Кейру Sport24.

Также экс-баскетболистка заявила, что муж оставил её без средств к существованию и не отвечал на её сообщения, когда ей требовалась прописка супруга для регистрации ребёнка.

Ранее Кейру заявила, что футболист не помогал ей после родов.

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