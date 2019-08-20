Жена Новосельцева заявила, что футболист не помогал ей после родов

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Бывшая баскетболистка сборной России Катерина Новосельцева (Кейру), которая является женой футболиста «Сочи» Ивана Новосельцева заявила, что её супруг продолжает не проявлять заинтересованность в их ребёнке и не помогает ей.
Жена Новосельцева заявила, что футболист не помогал ей после родов
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Пока не хочется вдаваться в подробности, а просто хочется наслаждаться моментом после родов, а не портить себе настроение, потому что усугубилось, все стало еще хуже. Помощи и заинтересованности с его стороны никакой не было. Я по-прежнему сама. Все что могу, то делаю», — цитирует экс-баскетболистку Sport24.

По её словам, роды прошли так, как ей хотелось, а ребёнок хорошо себя чувствует.

«Вся моя семья очень счастлива. Все уже увидели, понянчились. Вряд ли бывает что-то лучше рождения ребенка», — добавила Кейру.

3 июня Таганский районный суд Москвы начал рассмотрение исков Катерины Новосельцевой о разделе совместно нажитого имущества с супругом, а также о выплате алиментов.

Ранее Кейру заявляла, что Новосельцев говорит, будто он беременна не от него.

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