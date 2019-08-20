Жена Новосельцева заявила, что футболист не помогал ей после родов

Бывшая баскетболистка сборной России Катерина Новосельцева (Кейру), которая является женой футболиста «Сочи» Ивана Новосельцева заявила, что её супруг продолжает не проявлять заинтересованность в их ребёнке и не помогает ей.

«Пока не хочется вдаваться в подробности, а просто хочется наслаждаться моментом после родов, а не портить себе настроение, потому что усугубилось, все стало еще хуже. Помощи и заинтересованности с его стороны никакой не было. Я по-прежнему сама. Все что могу, то делаю», — цитирует экс-баскетболистку Sport24.

По её словам, роды прошли так, как ей хотелось, а ребёнок хорошо себя чувствует.

«Вся моя семья очень счастлива. Все уже увидели, понянчились. Вряд ли бывает что-то лучше рождения ребенка», — добавила Кейру.

3 июня Таганский районный суд Москвы начал рассмотрение исков Катерины Новосельцевой о разделе совместно нажитого имущества с супругом, а также о выплате алиментов.

Ранее Кейру заявляла, что Новосельцев говорит, будто он беременна не от него.