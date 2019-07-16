Жена футболиста Новосельцева: он говорит, что это не его ребёнок

Бывшая баскетболистка сборной России Катерина Новосельцева (Кейру) рассказала, что её супруг не признаёт своё отцовство.

«Как Иван объясняет своё поведение? Самое ужасное из того, что он говорит, — это не его ребёнок. Но это абсолютная ложь. Таким образом оправдывать свои гадкие поступки — это низко. Притом что мне лично он таких заявлений никогда не делал. Мог бы позвонить и высказать все свои претензии. Но нет. И это всё очень больно», — приводит слова Новосельцевой «Советский спорт».

Она отметила, что её супруг не присутствовал ни на одном из четырёх прошедших заседаний суда по разделу имущества.

«В августе будет пятое, и когда процесс завершится — непонятно. Я запросила содержание для себя и ребёнка, но на данный момент судья потребовала подтверждения того, что эти деньги мне необходимы», — добавила бывшая баскетболистка.

Ранее она рассказала о ходе судебного заседания по иску против мужа.