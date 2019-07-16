Жена футболиста Новосельцева: он говорит, что это не его ребёнок

Короткая ссылка
Бывшая баскетболистка сборной России Катерина Новосельцева (Кейру) рассказала, что её супруг не признаёт своё отцовство.
Жена футболиста Новосельцева: он говорит, что это не его ребёнок
  • РИА Новости

«Как Иван объясняет своё поведение? Самое ужасное из того, что он говорит, — это не его ребёнок. Но это абсолютная ложь. Таким образом оправдывать свои гадкие поступки — это низко. Притом что мне лично он таких заявлений никогда не делал. Мог бы позвонить и высказать все свои претензии. Но нет. И это всё очень больно», — приводит слова Новосельцевой «Советский спорт».

Она отметила, что её супруг не присутствовал ни на одном из четырёх прошедших заседаний суда по разделу имущества.

«В августе будет пятое, и когда процесс завершится — непонятно. Я запросила содержание для себя и ребёнка, но на данный момент судья потребовала подтверждения того, что эти деньги мне необходимы», — добавила бывшая баскетболистка.

Ранее она рассказала о ходе судебного заседания по иску против мужа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить