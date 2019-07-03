Жена Новосельцева рассказала о ходе судебного заседания по иску против мужа

Бывшая баскетболистка сборной России Катерина Новосельцева (Кейру) заявила, что представители мужа, футболиста Ивана Новосельцева, намекали ей на необходимость прекращения борьбы за свои права, а сам супруг не выходит на связь, несмотря на то что жена находится на девятом месяце беременности.

«От представителей Ивана сегодня много раз звучали слова о том, что я героическая женщина и зачем мне это надо. Как будто намекая, что пора это всё прекращать, прекращать бороться за себя. Однако я буду продолжать бороться за свою жизнь, которую я строила, и жизнь своего ребёнка. Я была хорошей женой, ни рубля не спрятала от своего мужа. У меня есть доказательство каждого нечестного шага Ивана в отношении меня. Когда он не находился в России, с его банковского счета снимались миллионы. У меня вот-вот начнутся роды, но Иван никак не выйдет на связь, чтобы помочь мне. Надеюсь, хотя бы суд разрешит этот вопрос», — цитирует экс-баскетболистку Sport24.

3 июня Таганский районный суд начал рассмотрение исков Катерины Новосельцевой о разделе совместно нажитого имущества с супругом, а также о выплате алиментов.

Ранее «Зенит» объявил об уходе Новосельцева.