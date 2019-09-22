Goal: матч итальянской Серии А был остановлен из-за расизма
- AFP
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Как сообщает Goal, во время матча «Аталанты» и «Фиорентины» бразильский игрок гостей Далберт пожаловался судье на расистские выкрики с трибун, после чего встреча была остановлена. Диктор по стадиону обратился к болельщикам с призывом прекратить оскорбления, но это объявление было встречено свистом.
После паузы поединок был продолжен. Команды сыграли вничью — 2:2.
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