Роналду объяснил свой жест в адрес фанатов «Атлетико» в ЛЧ
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«Людям нравится слишком много болтать. Вот и всё. Они тупые и слишком много говорят», — приводит слова Роналду Goal.com.
Во время матча с «Атлетико», который проходил в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», форвард повернулся к трибунам и был встречен свистом, после чего показал местным болельщикам жест, сложив и разомкнув несколько раз пальцы.
Ранее гол и передача Роналду помогли «Ювентусу» обыграть «Верону» в Серии А.
El gesto de Cristiano Ronaldo a la afición del Atlético tras casi marcarles en el último minuto pic.twitter.com/3wStpj0YqT— Amantes Del Fut (@Amantesdelfut_) September 18, 2019