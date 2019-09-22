Роналду объяснил свой жест в адрес фанатов «Атлетико» в ЛЧ

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Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал свой жест в адрес болельщиков мадридского «Атлетико» в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов (2:2).
Роналду объяснил свой жест в адрес фанатов «Атлетико» в ЛЧ
  • © Global Look Press

«Людям нравится слишком много болтать. Вот и всё. Они тупые и слишком много говорят», — приводит слова Роналду Goal.com.

Во время матча с «Атлетико», который проходил в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», форвард повернулся к трибунам и был встречен свистом, после чего показал местным болельщикам жест, сложив и разомкнув несколько раз пальцы.

Ранее гол и передача Роналду помогли «Ювентусу» обыграть «Верону» в Серии А.

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