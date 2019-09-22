«Ливерпуль» — первый клуб в истории, выигравший шесть стартовых матчей АПЛ в двух сезонах подряд
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Благодаря выездной победе над лондонским «Челси» в матче шестого тура АПЛ «Ливерпуль» стал первой командой в истории чемпионата, которая побеждала во всех шести стартовых матчах турнира два сезона подряд.
Также красные впервые в клубной истории выиграли семь гостевых матчей подряд.
В настоящее время «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, на пять очков опережая действующего чемпиона Англии «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Челси» в шестом туре АПЛ.