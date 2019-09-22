«Ливерпуль» — первый клуб в истории, выигравший шесть стартовых матчей АПЛ в двух сезонах подряд

Команда Юргена Клоппа установила уникальное достижение для Английской премьер-лиги (АПЛ).

Благодаря выездной победе над лондонским «Челси» в матче шестого тура АПЛ «Ливерпуль» стал первой командой в истории чемпионата, которая побеждала во всех шести стартовых матчах турнира два сезона подряд.

Также красные впервые в клубной истории выиграли семь гостевых матчей подряд.

В настоящее время «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, на пять очков опережая действующего чемпиона Англии «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Челси» в шестом туре АПЛ.