«Ливерпуль» обыграл «Челси» в шестом туре АПЛ

«Ливерпуль» одержал победу над лондонским «Челси» в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая на стадионе «Стэмфорд Бридж», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Ливерпулю» принесли голы Трента Александера-Арнольда и Роберто Фирмино, забивших на 14-й и 30-й минутах. «Челси» ответил голом Н'Голо Канте на 71-й минуте.

В седьмом туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед», а «Челси» на своём поле примет «Брайтон энд Хоув Альбион».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» в меньшинстве вырвал победу в матче АПЛ с «Астон Виллой».