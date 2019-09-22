«Ливерпуль» обыграл «Челси» в шестом туре АПЛ

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«Ливерпуль» одержал победу над лондонским «Челси» в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Ливерпуль» обыграл «Челси» в шестом туре АПЛ
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Встреча, прошедшая на стадионе «Стэмфорд Бридж», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Ливерпулю» принесли голы Трента Александера-Арнольда и Роберто Фирмино, забивших на 14-й и 30-й минутах. «Челси» ответил голом Н'Голо Канте на 71-й минуте.

В седьмом туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед», а «Челси» на своём поле примет «Брайтон энд Хоув Альбион».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» в меньшинстве вырвал победу в матче АПЛ с «Астон Виллой».

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