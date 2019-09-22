«Арсенал» в меньшинстве вырвал победу в матче АПЛ с «Астон Виллой»
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Встреча, прошедшая в Лондоне на «Эмирейтс», завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.
«Астон Вилла» забила первой. На 20-й минуте отличился Джон Макгинн.
На 41-й минуте «канониры» остались в меньшинстве. За перебор жёлтых карточек был удалён Эйнсли Мэйтленд-Найлс.
На 59-й минуте Николя Пепе сравнял счёт, реализовав пенальти, но уже спустя минуту «Астон Вилла» вновь вышла вперёд благодаря голу Уэсли.
Победу «Арсеналу» принесли голы Калума Чемберса и Пьер-Эмерика Обамеянга, забивших на 81-й и 84-й минутах.
В седьмом туре «Арсенал» на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед», а «Астон Вилла» на своём поле примет «Бернли».
Ранее сообщалось, что МЮ проиграл «Вест Хэму» в матче АПЛ.