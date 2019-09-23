Дубли Влашича и Берга, три отменённых гола «Зенита» и третье подряд поражение «Спартака»: чем запомнился 10-й тур РПЛ

ЦСКА обыграл «Краснодар» и вышел на второе место в турнирной таблице, а Никола Влашич и Маркус Берг записали на свой счёт по два гола. «Зенит» забил пять безответных мячей в ворота «Рубина», а главный арбитр Сергей Карасёв отменил ещё три взятия ворот казанцев. «Спартак» проиграл «Уфе» из-за автогола Николая Рассказова и продлил свою безвыигрышную серию до трёх встреч. RT рассказывает о самых интересных событиях десятого тура РПЛ.

Автогол Рассказова и неудачная серия «Спартака»

Тур начался в Башкортостане, где «Уфа» принимала «Спартак». Москвичам после неожиданного поражения от «Урала» требовалось реабилитироваться перед болельщиками, тем более что главного тренера команды Олега Кононова СМИ активно отправляли в отставку.

Также по теме Восемь пенальти, удаление за нецензурную брань и гол с «нулевого» угла: чем запомнился 9-й тур РПЛ В рамках девятого тура чемпионата России по футболу судьи назначили сразу восемь пенальти, причём половина из них не была реализована....

На деле красно-белые потерпели очередное поражение, которое стало для них третьим подряд в РПЛ и четвёртым кряду во всех турнирах. Самое забавное, что «Уфе» для того, чтобы набрать три очка, даже не понадобилось бить в створ ворот соперника. Подопечные Вадима Евсеева за 90 минут так ни разу и не попали в цель.

А помог им набрать три очка Николай Рассказов. Молодой защитник в середине первого тайма срезал мяч в собственные ворота после прострела Вячеслава Кротова. К слову, экс-нападающий «Спартака» был одним из лучших на поле, а в самом начале встречи умудрился попасть ногой в Илье Кутепову и сломать ему нос.

Гости же так и не придумали, чем ответить сопернику. По-настоящему опасных моментов у них было не так много. Пусть «Уфа» весь второй тайм провела в защите, но оборонялась грамотно и дисциплинированно, а Александр Беленов записал себе в актив четвёртый «сухарь» в пяти последних турах РПЛ. Будущее же Кононова в «Спартаке» стало ещё более туманным.

Сейв Глушакова и спорные голы

В другом матче тура «Ахмат» упустил победу над «Крыльями Советов» на 94-й минуте. Грозненцы вышли вперёд в середине первого тайма благодаря голу Андреаса Понсе. Любопытно, что судья сначала отменил взятие ворот из-за положения вне игры, но затем всё же указал на центр, посчитав, что мяч к венесуэльцу попал от ноги футболиста «Крыльев Советов».

После этого самарцы имели немало возможностей сравнять счёт, но никак не могли их реализовать. А в одном эпизоде мяч с «ленточки» вовсе вынес Денис Глушаков. Однако в добавленное арбитром время гости всё же отыгрались. После подачи с левого фланга Антон Зиньковский прострелил вдоль линии ворот, а пришедший в атаку центральный защитник Максим Карпов отправил снаряд в створ. Хозяева пытались сигнализировать об офсайде, но судья указал на центр и здесь. Как итог — ничья 1:1.

Два отменённых гола Дзюбы и дубль Сутормина

Самый крупный счёт тура был зафиксирован в Санкт-Петербурге, где «Зенит» не оставил ни единого шанса «Рубину» — 5:0. При этом казанцы сохраняли свои ворота в неприкосновенности почти час игрового времени. Правда, сразу два гола хозяев были отменены из-за офсайда.

Зато во втором тайме питерцев буквально прорвало, и мячи стали залетать в ворота гостей один за другим. Символично, что дубль удалось оформить Алексею Сутормину, который летом перешёл в «Рубин», но спустя неделю отправился в «Зенит». Полузащитник вышел на замену после перерыва вместо получившего повреждение головы Себастьяна Дриусси и отличился дважды. Также поразили чужие ворота Роберт Мак, Олег Шатов и Бранислав Иванович.

А вот Артёму Дзюбе забить не удалось, несмотря на выполненные им две результативные передачи. В самом конце встречи форвард всё же отправил снаряд в цель, но Сергей Карасёв после просмотра повтора определил, что делавший на него передачу Мак находился в положении «вне игры». Так судейская бригада отменила сразу два гола нападающего.

Восьмой гол Шомуродова и дубль Мелкадзе

«Ростов» первым из лидирующей тройки потерял очки. Подопечные Валерия Карпина сенсационно проиграли в Саранске новичку РПЛ «Тамбову». Причём в дебюте встречи номинальные хозяева заработали первый пенальти в сезоне, но Михаил Костюков с «точки» пробил выше. А вскоре Элдор Шомуродов забил восьмой мяч и не только вывел гостей вперёд, но и вышел на первое место в гонке бомбардиров турнира.

Казалось, в дальнейшем проблем у фаворита не должно было возникнуть, но на деле «Ростов» не удержал минимальное преимущество даже до перерыва. Арендованный у «Спартака» Георгий Мелкадзе отобрал мяч у соперника в центре поля, убежал к чужим воротам и с рикошетом от ноги защитника отправил снаряд в сетку. Так нападающий забил первый гол в РПЛ за карьеру.

А после перерыва Мелкадзе вовсе оформил дубль. Футболист решился на удар из-за пределов штрафной, и мяч влетел в сетку рядом со штангой. В оставшееся до финального свистка время «Ростов» буквально штурмовал ворота Георгия Шелии и создал несколько опасных моментов, но сравнять счёт так и не сумел. Таким образом, жёлто-синие потерпели второе поражение в сезоне, а «Тамбов» одержал вторую победу.

Четыре гола головой и пенальти Смолова

Матч в Оренбурге подтвердил опасения Юрия Сёмина, который после успеха в Лиге чемпионов с «Байером» вовсю критиковал составителей календаря РПЛ. Выезд получился не самым простым, а вратарь железнодорожников Гилерме дважды вытаскивал мяч из сетки своих ворот. Правда, гости отличились на один раз больше и продлили свою победную серию в противостоянии с соперником до двух встреч.

Творцами первого гола стали герои триумфа в Леверкузене. Гжегож Крыховяк исполнил точнейшую подачу, а Дмитрий Баринов головой вколотил мяч в сетку. Примечательно, что три из четырёх оставшихся взятий ворот были проведены в схожей манере. В составе гостей отметился Эдер, а у хозяев — Филип Рогич и Артём Кулишев. Исключением стал лишь точный пенальти в исполнении Фёдора Смолова. Он не без труда переиграл Андрея Климовича и реализовал свой первый 11-метровый за полтора года, прервав серию из двух промахов. Ранее форвард не смог забить «Спартаку» в РПЛ и сборной Хорватии в четвертьфинале домашнего чемпионата мира по футболу.

Чудо-гол Заболотного и дубль Игбуна

С таким же счётом в пользу гостей завершилась и встреча на «ВТБ Арене». «Сочи» трижды огорчил голкипера хозяев Игоря Лещука и выиграл свой второй матч в Премьер-лиге. Подопечные Дмитрия Точилина набрали девять очков и покинули зону вылета, а в центр внимания попали бывшие футболисты «Зенита». Антон Заболотный отличился великолепным ударом слёта, а Миха Мевля оказался самым расторопным при розыгрыше стандарта. Автором решающего гола на 90-й минуте стал Александр Карапетян, также забивавший в победной игре с «Рубином».

Что касается «Динамо», то подопечные Дмитрия Хохлова не смогли выиграть в третьей встрече подряд и опустились на 11-е место. Светлым пятном стали выступления новоприобретённых Сильвестра Игбуна и Себастьяна Шиманьски. Первый оформил дубль, а второй отметился результативной передачей и принял непосредственное участие в организации второго гола. Правда, это не помогло бело-голубым взять хотя бы очко и вынудило их наставника заговорить о возможной отставке.

Спорный пенальти и красивый гол Ткачёва

Без шедевров не обошёлся и матч в Туле, куда приехал «Урал». Уже на 25-й минуте «Арсенал» вышел вперёд в счёте, а великолепным по исполнению ударом отметился Роберт Бауэр. Примечательно, что мяч угодил в перекладину и после удара о землю вылетел обратно в поле. Футболисты «Урала» попытались опротестовать взятие ворот, но боковой судья идеально разобрался в эпизоде и заверил, что снаряд пересёк линию. Для немца этот гол стал 13-м в карьере и первым за два с половиной года. В последний раз экс-футболист «Вердера» отличался в игре 33-го тура Бундеслиги с «Хоффенхаймом».

Как и во встрече с ЦСКА, подопечные Игоря Черевченко не смогли удержать победный счёт. Уже в дебюте второго тайма Рафал Аугустыняк замкнул подачу Отмана Эль-Кабира с углового и восстановил паритет. При этом марокканец и вовсе мог принести своему коллективу победу, но не реализовал неоднозначный 11-метровый. Арбитр Виталий Мешков усмотрел игру рукой у Георги Костадинова и указал на «точку», но хавбек промахнулся.

Дубль Берга и три результативных действия Влашича

Программу десятого тура завершал центральный матч между ЦСКА и «Краснодаром». К нему оба коллектива подходили не только в плохом настроении после суммарных 1:10 в Лиге Европы на двоих, но и с огромными кадровыми потерями. В первую очередь это касалось армейцев, которые, помимо травмированных, лишились ещё и дисквалифицированных Хёрдура Магнуссона и Ивана Облякова. Ввиду этого свои дебюты в РПЛ совершили 17-летний защитник хозяев Вадим Карпов и хавбек гостей Кайо.

После первого тайма могло сложиться впечатление, что «Краснодар» решил повторить своё выступление в Швейцарии. ЦСКА смотрелся гораздо лучше, а в заключительном отрезке трижды огорчил Матвея Сафонова. Для этого им хватило всего девяти минут, а главным действующим лицом стал Никола Влашич. Хорват реализовал спорный пенальти за игру рукой Дмитрия Скопинцева, выступил в роли ассистента в эпизоде с чудо-ударом Фёдора Чалова, а также здорово сыграл на добивании.

В перерыве в составе южан были произведены сразу две замены, кардинально изменившие расстановку сил на поле. Магомед-Шапи Сулейманов здорово оживил игру коллектива, а Маркус Берг впервые отличился за «Краснодар». Всего за три минуты швед дважды оказался в нужном месте и заставил капитулировать Игоря Акинфеева. Правда, на большее гостей не хватило. При этом стоит отметить, что встреча получилась очень эмоциональной, о чём говорят сразу семь жёлтых карточек. Две из них достались наставникам «быков» — Мураду Мусаеву и Сергею Матвееву.