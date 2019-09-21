«Мы глубоко переживали случившееся»: «Краснодар» разорвал контракт с Мамаевым
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Футболист Павел Мамаев — больше не игрок «Краснодара». На четвёртый день после того, как полузащитник вышел из исправительной колонии в Белгородской области, стало известно, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Соглашение действовало до декабря 2019 года.
«В будущем клуб не намерен давать никаких комментариев по этому вопросу», — сообщили на официальном сайте «Краснодара».
«Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся. Но, помимо негативных сторон, в памяти наших болельщиков останутся и эти моменты», — добавили в клубе, сопроводив запись видеонарезкой со знаковыми игровыми эпизодами с участием Мамаева.
Полузащитник был одним из главных «долгожителей» клуба, за который он играл с 2013 года. Сначала Мамаев выступал за южан на правах аренды, будучи игроком ЦСКА, а затем его контракт был полностью выкуплен. Вместе с «Краснодаром» он дважды становился бронзовым призёром чемпионата России и два раза попадал в список 33 лучших игроков по итогам сезона в РПЛ.
На дальнейшую спортивную судьбу Мамаева повлияло уголовное дело, которое завели на него, Александра Кокорина и ещё нескольких человек после потасовок в центре Москвы год назад. Тогда футболиста признали виновным в нанесении побоев и хулиганстве и приговорили к одному году и пяти месяцам лишения свободы. С учётом времени, проведённого в СИЗО, и удовлетворённой просьбы об условно-досрочном освобождении Мамаев отсутствовал в расположении клуба больше 11 месяцев.
Когда скандал с уголовным делом в отношении экс-игроков сборной России только разгорался, в «Краснодаре» сразу дали понять, что будут добиваться расторжения контракта и при необходимости обратятся в палату по разрешению споров Российского футбольного союза. Такая позиция контрастировала с тем, что собирался предпринять «Зенит» в отношении Кокорина. В Санкт-Петербурге решили подписать с нападающим новый контракт, и только по решению РФС он не смог заявиться на первую половину сезона-2019/20.
За последний год позиция «Краснодара» не изменилась. При этом клуб дал Мамаеву возможность сначала выйти на свободу и не начинал процедуру расторжения контракта без него. Вскоре после освобождения игрок прилетел в Краснодар для ведения переговоров, и в итоге стороны решили не обращаться в РФС, а разойтись мирно.
Мамаев и сам был заинтересован в том, чтобы аннулировать соглашение со своим бывшим клубом. В любом случае он не сможет выйти на поле до открытия следующего трансферного окна, а в «Краснодаре» как игрока основы его больше не рассматривают. Сейчас хавбеку необходимы командные тренировки и возможность вести переговоры с другими клубами, которые готовы ждать его до следующей весны. Пока действовал контракт, Мамаев был ограничен в своих действиях и до декабря только тратил бы время, ограничиваясь индивидуальными занятиями.
Теперь 31-летний игрок может рассматривать различные варианты продолжения карьеры и пытаться любыми доступными способами вернуть спортивную форму, потерянную за время лишения свободы.
Как стало известно RT, Мамаев может начать тренироваться с московским «Динамо». Ранее клуб предоставил такую возможность бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову, который из-за проблем со здоровьем тоже не смог заключить контракт ни с одним из клубов в начале сезона. Совместные тренировки с динамовцами могли бы помочь Мамаеву обратить на себя внимание и начать переговоры о заключении контракта.
Впрочем, в его услугах могут быть заинтересованы и другие российские клубы, которых можно отнести к середнякам РПЛ. СМИ сообщали об интересе к Мамаеву со стороны «Урала», «Ахмата» и «Сочи», для которых при иных обстоятельствах возможность заявить бывшего игрока сборной страны была бы большой удачей. Интерес грозненцев неоднократно подтверждал почётный президент клуба и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Также положительно о возможном приглашении Мамаева высказывался генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков.
«Мы бы не отказались от такого футболиста. Он игрок хороший, в таком все клубы заинтересованы», — говорил он изданию «Город Самара».
Стоит отметить, что после выхода на свободу Мамаев получил от известного портала Transfermarkt высокую трансферную стоимость — €3 млн. При этом ни одному из клубов уже не придётся платить такие деньги «Краснодару», поскольку игрок является свободным агентом, у которого впереди ещё полгода, чтобы определиться со своей дальнейшей спортивной карьерой.
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