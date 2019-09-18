«Взыскания — не основание для отказа»: что мешает четвёртому фигуранту дела Кокорина и Мамаева выйти на свободу по УДО

Столичная прокуратура начала проверку обоснованности взысканий, наложенных на Александра Протасовицкого в Бутырском СИЗО. Об этом RT сообщил представитель ОНК Иван Мельников. По словам правозащитника, крайне важно получить данные до 24 сентября, когда будет рассматриваться прошение об условно-досрочном освобождении. В противном случае последнему фигуранту дела Кокорина и Мамаева могут отказать в УДО. В свою очередь, адвокат Протасовицкого Татьяна Прилипко пояснила, что защита при любом раскладе не станет подавать апелляцию, поскольку её попросту не успеют рассмотреть до окончания срока заключения.

«Год никто не вспоминал, кто такой Протасовицкий»

Братья Кокорины и Павел Мамаев уже более суток находятся на свободе, однако судьба их друга и четвёртого фигуранта нашумевшего дела о драках в центре Москвы Александра Протасовицкого по-прежнему остаётся неясной.

С момента вынесения окончательного приговора Мосгорсудом дело детского тренера стало развиваться отдельно от дел его товарищей. Он последним покинул стены «Бутырки», не был этапирован в белгородскую колонию и до сих пор не предстал перед судом по вопросу условно-досрочного освобождения.

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При этом, по мнению адвоката Протасовицкого Татьяны Прилипко, Александр не меньше других фигурантов заслуживает выхода на свободу и внимания со стороны прессы и правозащитников.

В разговоре с RT юрист отметила, что во время судебных заседаний журналисты в своих репортажах и публикациях акцентировали внимание лишь на судьбе футболистов. Она также напомнила, что в суд была предоставлена положительная характеристика с места работы Протасовицкого, а отец экс-игрока Сергей стал единственным членом семей подсудимых, взявшим слово на стадии прений.

«Год никто не вспоминал о том, кто такой Саша, мало кого интересовала его судьба. Сейчас же шквал звонков и вопросы от журналистов: «А что если его не освободят?» — пояснила Прилипко в беседе с RT.

Кроме того, адвокат заострила внимание на том, что ранее без объяснения причин Протасовицкий был отправлен в другую колонию, в связи с чем вовсе исчез из информационного поля. В отличие от братьев Кокориных и Мамаева, этапированных в Белогород, их друг, несмотря на данные обещания со стороны службы исполнения наказания, попал в брянскую колонию.

«Почему так? К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос. Заместитель начальника УФСИН Валерий Максименко прилюдно заявил, что все четверо будут отправлены в одну колонию. На деле оказалось всё иначе. Мы так и не поняли, почему Кокорины и Мамаев уехали вместе, а Александр ещё неделю сидел в СИЗО в ожидании этапа в другое место отбытия наказания», — вспоминает юрист.

«Будем воевать за Сашу»

Повышенный интерес к фигуре детского тренера связан с тем, что в отличие от других фигурантов дела, которые уже вышли на свободу, его прошение об условно-досрочном освобождении может быть отклонено из-за нескольких замечаний, полученных ещё в СИЗО. В частности, согласно документам, Протасовицкий расправил своё спальное место после подъёма. При этом сторона защиты, сам осуждённый, а также представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по-прежнему называют эти взыскания «сомнительными».

Это связано с тем, что информация о нарушениях режима, которые, по версии сотрудников СИЗО, Протасовицкий позволил себе ещё во время нахождения в московском изоляторе, поступили в ИК №6 Брянской области лишь спустя два месяца после этапирования осуждённого. А одно из них и вовсе было вынесено в тот момент, когда Протасовицкий находился на этапе.

По словам Прилипко, за всё время нахождения её подзащитного под стражей ни адвокат, ни сам детский тренер не получали вышеназванных бумаг. Более того, Протасовицкий, как и Кокорины с Мамаевым, получил от руководства ФСИН только положительную характеристику.

«Пока действительно ничего не понятно. Никаких взысканий у него не было. Всем это видится странным, но добавить больше просто нечего. 24-го числа поеду в Клинцы на суд, будем воевать за Сашу. Никаких оснований держать его в тюрьме дальше, особенно относительно всех остальных фигурантов дела, просто нет. Какая-то глупость. Взыскания такие же надуманные, как и всё дело», — рассказала адвокат в интервью RT.

Желая доказать невиновность Протасовицкого и незаконность взысканий, адвокат обратилась в ОНК с просьбой инициировать проверку законности предъявленных претензий.

По словам ответственного секретаря ОНК Ивана Мельникова, изучением вопроса уже занялась прокуратура, однако о подробностях проверки и дате обнародования результатов до сих пор неизвестно.

«Сотрудники ведомства выехали на место по моему назначению, однако иной информации пока нет. Результаты нам не передавали», — заявил Мельников RT.

При этом правозащитник подчеркнул, что время играет против Протасовицкого. Если прокуратура не даст ответа в установленные сроки, Александр с наибольшей долей вероятности останется за решёткой.

«Очень надеемся на то, что до 24 сентября результаты проверки будут переданы в суд, в противном случае, согласно букве закона и ряду нюансов, он может быть лишён возможности выйти из тюрьмы по УДО», — пояснил общественник.

Однако адвокат последнего фигуранта дела Кокориных и Мамаева уверена, что замечания, полученные в СИЗО, не повлияют на итоговое решение суда. При этом Прилипко пояснила, что, если отказ всё же будет получен, сторона защиты не будет подавать апелляцию.

«В принципе взыскания не являются основанием для отказа в УДО. Тем более они поступили в такой срок — через два месяца после того, как Саша прибыл в место отбытия наказания. Но если вдруг сейчас в УДО откажут, он будет сидеть до конца срока. По закону, если суд отклонит нашу апелляцию, подать её в следующий раз можно будет лишь через полгода. К тому времени Александр уже будет на свободе», — резюмировала Прилипко.

Таким образом, освобождение Протасовицкого может быть отложено до начала ноября текущего года. За участие в драках он был осуждён на один год и пять месяцев.