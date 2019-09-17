Тарасов: уже неделю тренируюсь с «Динамо»

Короткая ссылка
Футболист Дмитрий Тарасов заявил, что поддерживает игровую форму вместе с московским «Динамо».
Тарасов: уже неделю тренируюсь с «Динамо»
  • © РИА Новости

«Уже неделю тренируюсь с «Динамо». Я оказался в тяжёлой ситуации, но спасибо огромное руководству клуба, наставнику Дмитрию Хохлову, спортивному директору Роману Орещуку за то, что откликнулись. За то, что меня приняли как дома, и за возможность до зимы поработать с командой», — цитирует Тарасова «Чемпионат».

С 2010 по 2019 год футболист выступал за московский «Локомотив». Нынешним летом игрок получил статус свободного агента после окончания срока действия контракта.

Ранее сообщалось, что обсуждали после освобождения Кокорина и Мамаева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить