Тарасов: уже неделю тренируюсь с «Динамо»

Футболист Дмитрий Тарасов заявил, что поддерживает игровую форму вместе с московским «Динамо».

«Уже неделю тренируюсь с «Динамо». Я оказался в тяжёлой ситуации, но спасибо огромное руководству клуба, наставнику Дмитрию Хохлову, спортивному директору Роману Орещуку за то, что откликнулись. За то, что меня приняли как дома, и за возможность до зимы поработать с командой», — цитирует Тарасова «Чемпионат».

С 2010 по 2019 год футболист выступал за московский «Локомотив». Нынешним летом игрок получил статус свободного агента после окончания срока действия контракта.

Ранее сообщалось, что обсуждали после освобождения Кокорина и Мамаева.