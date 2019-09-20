«Решение нарушает баланс интересов»: почему РФС не разрешил «Зениту» заявить Кокорина

Комитет по статусу игроков РФС отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина. Решение мотивируется тем, что на момент подачи документов форвард находился не в расположении команды, а в белгородской колонии. По мнению юристов, подобная трактовка позволяет футболисту и его клубу рассчитывать на пересмотр вердикта в Спортивном арбитражном суде (CAS). В противном случае Кокорин не сможет сыграть за «Зенит» до конца календарного года.

Александр Кокорин не сможет сыграть за «Зенит» до января 2020 года. Такое решение принял комитет по статусу игроков РФС, который отказал клубу из Санкт-Петербурга в регистрации нападающего на особых условиях.

Ранее сообщалось, что в связи с тем, что Александр Кокорин в период действия летнего трансферного окна получил статус свободного агента, сроки подачи его документов для заявки на сезон автоматически пролонгируются — до 30 дней после официального закрытия заявочного периода.

Таким образом, чемпионам страны было необходимо привезти новый подписанный контракт в комитет по статусу игроков РФС в первые 14 дней указанного срока — до 16 сентября включительно. «Зенит» в рамки, положенные по закону, уложился. Новое соглашение с Кокориным было подписано ещё 15 сентября.

Однако в РФС приняли решение отказать в регистрации форварда, мотивируя это тем, что на момент подачи документов Кокорин не мог работать в клубе, так как отбывал последний день своего наказания.

В объяснении решения комитета говорится, что документально все аспекты были учтены, однако физически «Зенит» всё же не смог выполнить все обязательства.

«Рассмотренное дело было уникальным и сложным. В силу известных обстоятельств у него не было фактической и юридической возможности приступить к работе в клубе до момента окончания срока подачи в комитет соответствующего комплекта документов (16 сентября 2019 года). Принятое решение направлено на недопущение клубами и футболистами злоупотреблений своими правами в ущерб равенству всех участников соревнований», — говорится в официальном сообщении на сайте РФС.

«В интересах футбола его надо было заявлять»

Решение продлить разлуку Кокорина с большим футболом с недоумением встретили юристы и футбольные функционеры. В интервью RT известный эксперт по спортивному праву Михаил Прокопец отметил, что, изучив все материалы дела, не увидел веских оснований для отклонения запроса чемпионов страны.

«По информации из открытых источников, мне совсем непонятна логика принятия решения данным комитетом. Документы были поданы в срок. На момент их подачи, 16-го числа, ни один из футболистов, не заявленный за свой клуб, не имел возможности играть. Именно потому, что он не заявлен! Ни Кокорин, ни любой другой. И неважно, в тюрьме этот человек или на свободе. Таким образом, подобное решение, на мой взгляд, нарушает баланс интересов. Повторюсь, не будучи заявленным до сегодняшнего дня, он не мог играть ни при каких обстоятельствах», — заявил Прокопец.

При этом, по мнению юриста, у Александра Кокорина есть все шансы изменить решение, принятое РФС.

«Можно обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Попросить принять обеспечительные меры. Думаю, в течение двух недель этот вопрос был бы решён. Ни ФИФА, ни УЕФА повлиять на изменение позиции не могут», — пояснил адвокат.

Мнение коллеги поддержал и другой специалист по спортивному праву. Юрист Юрий Зайцев обратил внимание на то, что комитет изначально принял заявку футболиста, подтвердив тем самым её законность.

«Если бы они подали документы с нарушением срока, то их оставили бы без рассмотрения. На мой взгляд, трактовка причины отказа очень спорная и её можно оспорить. То, что Кокорин на момент 16-го числа не был в расположении клуба, не имеет никакого отношения к делу и является излишним формализмом. На месте «Зенита» я бы получил полный текст решения РФС и обжаловал его в лозаннском суде», — цитирует Зайцева «Чемпионат».

Мнение юристов поддержал и почётный президент РФС Вячеслав Колосков. Чиновник заявил, что разочарован работой коллег, и признался, что ждёт возвращения Кокорина на поле.

«С точки зрения интересов футбола было бы целесообразней разрешить ему играть. Ситуация непростая. Да, он вышел на свободу на следующий день после крайней даты регистрации игроков, но ведь решение суда было известно намного раньше. Я, конечно, не юрист, но мне кажется, в интересах футбола его надо было заявлять», — заявил экс-президент РФС в беседе с RT.

В поддержку Кокорина также высказался профсоюз футболистов. Генеральный директор органиации Александр Зотов заявил, что в случае, если дело Кокорина дойдёт до CAS, организация будет просить о внезаявочном допуске игрока к участию в соревнованиях.

«Есть практика ФИФА, когда в подобных ситуациях футболистам дают возможность выступать за клуб, с тем чтобы не терять квалификацию и поддерживать форму. Должна быть постоянная практика. Исходя из этого, мы будем просить РФС дать ему возможность играть во время разбирательства», — приводит слова Зотова «Чемпионат».

«Дело не только в сроках»

В самом же клубе на подобную новость отреагировали полярно. Сперва главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак обрушился на членов комитета с гневной тирадой.

«Сложно сдержать эмоции — и в очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз футбольной, за решение «отказать в регистрации» Александру Кокорину заниматься его работой. Мало того что он год провёл за проступок, который совершали 99% мужского населения, так теперь его решили ещё на пять месяцев оставить без футбола. Всё справедливо, закон существует для людей. Оказывается, Саша опасен не только для общества, но и для футбола. На сайте РФС можно ознакомиться с составом комитета по статусу игроков, принимавшего это решение», — написал Семак в Instagram.

Однако спустя полчаса специалист удалил первоначальный текст публикации и принёс свои извинения подписчикам.

«Прошу прощения за удалённый пост, информация требует более тщательного изучения и проверки. На данный момент Саша остался вне регистрации на сезон, пытаюсь понять, по какой причине», — исправил свой комментарий Семак.

Сдержанную оценку произошедшему дал президент сине-бело-голубых Александр Медведев. Функционер не стал рассказывать, будет ли клуб подавать апелляцию, при этом подчеркнул, что вердикт РФС не влияет на нынешний статус футболиста. Кокорин является игроком «Зенита» и будет принимать активное участие в жизни команды.

«Что здесь комментировать? Такой закон. Как понимаю, нам отказали по процедурным вопросам и параметрам. Дело не только в сроках. Ничего трагического не произошло. Представьте, что УДО было бы позже. Самое главное, чтобы Александр вышел на игровую форму. С командой он тренироваться может. Запретов нет», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».

По мнению почётного президента РФС Вячеслава Колоскова, столь выдержанная позиция руководства клуба связана с тем, что в «Зените» низко оценивают шансы форварда сыграть в этом календарном году, следовательно, разрешение на участие в матчах для 28-летнего нападающего не понадобится.

«Ясно, что Кокорину понадобится как минимум четыре месяца, чтобы набрать форму и начать играть. В таком случае зачем городить огород и просить изменить правила ради игрока, который пока не готов? Пусть спокойно тренируется, этого ему никто не запретит», — пояснил функционер в беседе с RT.

Что касается самого Кокорина, с момента выхода из тюрьмы он хранит молчание. При этом известно, что форвард уже прибыл в расположение команды и успешно прошёл углублённое медицинское обследование, на котором не было выявлено никаких травм.