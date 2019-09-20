Уткин назвал законным решение РФС в отношении Кокорина

Известный журналист и блогер Василий Уткин считает, что отказ комитета по статусу игроков Российского футбольного союза (РФС) регистрировать вне регистрационного периода нападающего «Зенита» Александра Кокорина является законным.

«Мне жаль, что Кокорину нельзя играть до нового трансферного окна. Но вообще-то, кажется, впервые в почти годичном кейсе Кокорина произошло что-то действительно законное. От и до, без понятий…», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Александр Кокорин, осуждённый за серию потасовок в центре Москвы, покинул ИК №4 Белгородской области 17 сентября по условно-досрочному освобождению.

Ранее сообщалось, что Семак удалил пост в Instagram, в котором раскритиковал РФС за отказ зарегистрировать Кокорина.