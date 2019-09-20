Уткин назвал законным решение РФС в отношении Кокорина
- РИА Новости
«Мне жаль, что Кокорину нельзя играть до нового трансферного окна. Но вообще-то, кажется, впервые в почти годичном кейсе Кокорина произошло что-то действительно законное. От и до, без понятий…», — написал Уткин в своём Telegram-канале.
Александр Кокорин, осуждённый за серию потасовок в центре Москвы, покинул ИК №4 Белгородской области 17 сентября по условно-досрочному освобождению.
Ранее сообщалось, что Семак удалил пост в Instagram, в котором раскритиковал РФС за отказ зарегистрировать Кокорина.