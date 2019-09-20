Уткин назвал законным решение РФС в отношении Кокорина

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Известный журналист и блогер Василий Уткин считает, что отказ комитета по статусу игроков Российского футбольного союза (РФС) регистрировать вне регистрационного периода нападающего «Зенита» Александра Кокорина является законным.
Уткин назвал законным решение РФС в отношении Кокорина
  • РИА Новости

«Мне жаль, что Кокорину нельзя играть до нового трансферного окна. Но вообще-то, кажется, впервые в почти годичном кейсе Кокорина произошло что-то действительно законное. От и до, без понятий…», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Александр Кокорин, осуждённый за серию потасовок в центре Москвы, покинул ИК №4 Белгородской области 17 сентября по условно-досрочному освобождению.

Ранее сообщалось, что Семак удалил пост в Instagram, в котором раскритиковал РФС за отказ зарегистрировать Кокорина.

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