Семак удалил пост в Instagram об отказе РФС зарегистрировать Кокорина

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак удалил свой пост, в котором раскритиковал Российский футбольный союз (РФС) за отказ зарегистрировать нападающего Александра Кокорина для участия в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак удалил свой пост в социальной сети, где он раскритиковал РФС за отказ зарегистрировать форварда Александра Кокорина.

«Прошу прощения за удалённый пост, информация нуждается в более тщательном изучении и проверке», — написал Семак в Instagram.

В первой записи тренер «Зенита» сообщил, что РФС отказал в регистрации Кокорина, и раскритиковал данное решение. В последствии пресс-служба организации подтвердила данное решение.

Ранее Медведев оценил решение РФС отказать «Зениту» в регистрации Кокорина.