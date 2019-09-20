Семак удалил пост в Instagram об отказе РФС зарегистрировать Кокорина

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак удалил свой пост, в котором раскритиковал Российский футбольный союз (РФС) за отказ зарегистрировать нападающего Александра Кокорина для участия в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).
Семак удалил пост в Instagram об отказе РФС зарегистрировать Кокорина
  • РИА Новости

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак удалил свой пост в социальной сети, где он раскритиковал РФС за отказ зарегистрировать форварда Александра Кокорина.

«Прошу прощения за удалённый пост, информация нуждается в более тщательном изучении и проверке», — написал Семак в Instagram.

В первой записи тренер «Зенита» сообщил, что РФС отказал в регистрации Кокорина, и раскритиковал данное решение. В последствии пресс-служба организации подтвердила данное решение.

Ранее Медведев оценил решение РФС отказать «Зениту» в регистрации Кокорина.

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