Семак удалил пост в Instagram об отказе РФС зарегистрировать Кокорина
- РИА Новости
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак удалил свой пост в социальной сети, где он раскритиковал РФС за отказ зарегистрировать форварда Александра Кокорина.
«Прошу прощения за удалённый пост, информация нуждается в более тщательном изучении и проверке», — написал Семак в Instagram.
В первой записи тренер «Зенита» сообщил, что РФС отказал в регистрации Кокорина, и раскритиковал данное решение. В последствии пресс-служба организации подтвердила данное решение.
Ранее Медведев оценил решение РФС отказать «Зениту» в регистрации Кокорина.