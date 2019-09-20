Медведев оценил решение РФС отказать «Зениту» в регистрации Кокорина

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не делает трагедии из решения комитета по статусу игроков Российского футбольного союза (РФС) отказать в регистрации футболисту Александру Кокорину.

«Таков закон. Как я понимаю, по процедурным вопросам и параметрам нам отказали. Существует определённая процедура, дело не только в сроках. Ничего трагического не случилось. Представьте, что УДО было позже. Самое главное — чтобы Александр вышел на пик игровых кондиций. С командой он тренироваться может, запретов нет», — приводит слова Медведева РИА Новости.

17 сентября Александр Кокорин вышел на свободу из колонии ИК-4 Белгородской области по условно-досрочному освобождению.

Ранее Колосков заявил, что в интересах футбола Кокорина надо было заявлять.