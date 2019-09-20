Колосков: в интересах футбола Кокорина надо было заявлять

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал решение комитета по статусу игроков, который отказал в регистрации нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«С точки зрения интересов футбола было бы целесообразнее разрешить им играть. Ситуация непростая. Да, они вышли на свободу на следующий день после крайней даты регистрации игроков, но ведь решение суда было известно намного раньше. Я, конечно, не юрист, но, мне кажется, в интересах футбола его надо было заявлять», — сказал Колосков RT.

Однако почётный президент РФС не понимает, зачем «Зенит» пытался заявить игрока, которому потребуется длительное время, чтобы набрать игровую форму.

«Ясно, что Кокорину понадобится как минимум четыре месяца, чтобы набрать форму для того, чтобы начать играть. В таком случае зачем городить огород и просить изменить правила ради игрока, который пока не готов? Пусть спокойно тренируется, этого ему никто не запретит», — добавил Колосков.

Ранее юрист заявил, что «Зениту» бессмысленно подавать апелляцию в CAS по делу Кокорина.