Юрист считает, что «Зениту» бессмысленно подавать апелляцию в CAS по делу Кокорина

Юрист Михаил Прокопец прокомментировал решение по статусу игроков комитета Российского футбольного союза, который отказал в регистрации нападающему форварду «Зенита» Александру Кокорину вне регистрационного периода.

«Обжаловать такое решение можно только в CAS. Но, думаю, смысла нет. Это займёт больше времени. Если бы Кокорин был готов играть хоть завтра, то в качестве обеспечительных мер можно было бы попросить его заявить», — цитирует юриста Sport24.

Александр Кокорин был осуждён за серию потасовок в центре Москвы и вышел на свободу 17 сентября. Согласно решению комитета РФС по статусу игроков, форвард сможет быть заявлен «Зенитом» только в зимний дозаявочный период.

Ранее РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина.