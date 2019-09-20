Юрист считает, что «Зениту» бессмысленно подавать апелляцию в CAS по делу Кокорина

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Юрист Михаил Прокопец прокомментировал решение по статусу игроков комитета Российского футбольного союза, который отказал в регистрации нападающему форварду «Зенита» Александру Кокорину вне регистрационного периода.
Юрист считает, что «Зениту» бессмысленно подавать апелляцию в CAS по делу Кокорина
  • РИА Новости

«Обжаловать такое решение можно только в CAS. Но, думаю, смысла нет. Это займёт больше времени. Если бы Кокорин был готов играть хоть завтра, то в качестве обеспечительных мер можно было бы попросить его заявить», — цитирует юриста Sport24.

Александр Кокорин был осуждён за серию потасовок в центре Москвы и вышел на свободу 17 сентября. Согласно решению комитета РФС по статусу игроков, форвард сможет быть заявлен «Зенитом» только в зимний дозаявочный период.

Ранее РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина.

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