РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина

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Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
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«Изучив представленные документы, комитет пришёл к выводу о невозможности применения исключения для футболиста Кокорина А., так как в силу известных обстоятельств у него не было фактической и юридической возможности приступить к работе в клубе до момента окончания срока подачи в Комитет соответствующего комплекта документов (16 сентября 2019 года)», — говорится в сообщении комитета по статусу игроков на официальном сайте РФС.

Отмечается, что игрок сможет быть заявлен в ближайший регистрационный период.

При этом в заявлении говорится, что РФС принял данное решение для показания равенства всех участников чемпионата и на сохранение единообразного подхода к применений норм.

Напомним, что игрок подписал с «Зенитом» контракт, рассчитанный до конца текущего сезона с возможностью продления.

Кокорин получил 1,5 года лишения свободы за участие в нескольких потасовках в центре Москвы в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года спортсмен покинул ИК №4 в Белгородской области по условно-досрочному освобождению.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что «Зениту» отказали в регистрации Кокорина.

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