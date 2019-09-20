Семак заявил, что «Зениту» отказали в регистрации Кокорина

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил, что Российский футбольный союз (РФС) отказал клубу в регистрации нападающего команды Александра Кокорина для участия в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).
Семак заявил, что «Зениту» отказали в регистрации Кокорина
  • РИА Новости

«Сложно сдержать эмоции и в очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз раз футбольной, за решение «отказать в регистрации» Кокорину Александру заниматься его работой», — написал Семак в своём Instagram.

Напомним, что игрок подписал с «Зенитом» контракт, рассчитанный до конца текущего сезона с возможностью продления.

Кокорин получил 1,5 года лишения свободы за участие в нескольких потасовках в центре Москвы в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года спортсмен покинул ИК №4 в Белгородской области по условно-досрочному освобождению.

Ранее Кокорин прошёл медобследование в «Зените».

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