Кокорин прошёл медобследование в «Зените»

Нападающий Александр Кокорин, который 17 сентября вышел на свободу из колонии по УДО, прошёл углублённое медицинское обследование в петербургском футбольном клубе «Зенит».

Об этом сообщает Twitter клуба с берегов Невы.

Отмечается, что форвард прибыл в расположение клуба и сделал УЗИ, ЭКГ, МРТ, ЭХО, забор анализов, денситометрию, рентген органов грудной клетки и голеностопа.

Помимо этого, Кокорин был осмотрен урологом, хирургом, дерматологом, офтальмологом, неврологом, лором, кардиологом, терапевтом, травматологом и спортивным врачом.

Футболист должен приступить к тренировкам по индивидуальной программе уже в ближайшее время.

Напомним, что игрок подписал с «Зенитом» контракт, рассчитанный до конца текущего сезона с возможностью продления.

Кокорин получил полтора года лишения свободы за участие в нескольких потасовках в центре Москвы в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года спортсмен покинул ИК №4 в Белгородской области по условно-досрочному освобождению.

Ранее супруга футболиста «Сочи» Ивана Новосельцева заявила, что её муж хуже Кокорина и Павла Мамаева.