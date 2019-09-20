Кокорин прошёл медобследование в «Зените»

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Нападающий Александр Кокорин, который 17 сентября вышел на свободу из колонии по УДО, прошёл углублённое медицинское обследование в петербургском футбольном клубе «Зенит».
Кокорин прошёл медобследование в «Зените»
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Об этом сообщает Twitter клуба с берегов Невы.

Отмечается, что форвард прибыл в расположение клуба и сделал УЗИ, ЭКГ, МРТ, ЭХО, забор анализов, денситометрию, рентген органов грудной клетки и голеностопа.

Помимо этого, Кокорин был осмотрен урологом, хирургом, дерматологом, офтальмологом, неврологом, лором, кардиологом, терапевтом, травматологом и спортивным врачом.

Футболист должен приступить к тренировкам по индивидуальной программе уже в ближайшее время.

Напомним, что игрок подписал с «Зенитом» контракт, рассчитанный до конца текущего сезона с возможностью продления.

Кокорин получил полтора года лишения свободы за участие в нескольких потасовках в центре Москвы в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года спортсмен покинул ИК №4 в Белгородской области по условно-досрочному освобождению.

Ранее супруга футболиста «Сочи» Ивана Новосельцева заявила, что её муж хуже Кокорина и Павла Мамаева.

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