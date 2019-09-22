Дубль Влашича помог ЦСКА обыграть «Краснодар» в матче РПЛ

Московский ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая на «ВЭБ Арене», завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

В составе ЦСКА дважды отличился Никола Влашич — реализовал пенальти на 32-й минуте и забил из игры на 41-й. Ещё один гол в активе Фёдора Чалова, поразившего ворота соперников на 37-й минуте.

«Краснодар» ответил дублем Маркуса Берга, забившего на 57-й и 60-й минутах.

В 11-м туре на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом», а «Краснодар» на своём поле примет тульский «Арсенал»

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.