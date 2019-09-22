В погоне за «Зенитом»: ЦСКА забил третий мяч «Краснодару» в матче 10-го тура РПЛ

В матче 10-го тура РПЛ московский ЦСКА принимает на своём поле «Краснодар». Обе команды подходят к очной встрече после крупных поражений в Лиге Европы с общим счётом 1:10 и постараются реабилитироваться за неудачу в еврокубках. В случае победы подопечные Мурада Мусаева сравняются по числу набранных очков с лидером чемпионата — «Зенитом». RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

РИА Новости

© Виталий Тимкив