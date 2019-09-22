В погоне за «Зенитом»: ЦСКА забил третий мяч «Краснодару» в матче 10-го тура РПЛ

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Сергей Стариков
В матче 10-го тура РПЛ московский ЦСКА принимает на своём поле «Краснодар». Обе команды подходят к очной встрече после крупных поражений в Лиге Европы с общим счётом 1:10 и постараются реабилитироваться за неудачу в еврокубках. В случае победы подопечные Мурада Мусаева сравняются по числу набранных очков с лидером чемпионата — «Зенитом». RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
В погоне за «Зенитом»: ЦСКА забил третий мяч «Краснодару» в матче 10-го тура РПЛ
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив
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  • 22 сентября 2019

    Чуть было не вспыхнул конфликт между Мусаевым и резервным арбитром встречи. На этом и завершился первый тайм. ЦСКА громит «Краснодар» со счётом 3:0. Перерыв. (45 + 2')

  • «Краснодар» раскрылся и снова едва не получил разящую контратаку в ответ. Сигурдссон чуть не вышел на рандеву с Сафоновым. Остановили защитники. (45 + 1')

  • Четвёртый мяч чуть не оказался в сетке Сафонова. Петров исполнил не самую удобную передачу для голкипера и чуть было не позволил Сигурдссону увеличить преимущество. Голкипер успел. (45')

  • В последние минуты первого тайма игра идёт на встречных курсах. Краснодарцы пытаются активно переходить центральную линию поля, но встречают резкое противодействие опорников москвичей. (44')

  • «Краснодар» пытается атаковать, но пока преуспеть в этом не получается. Гости кажутся деморализованными, а Мусаев готовит замену уже в первом тайме. На поле появится Сулейманов. (43')

  • ГО-О-ОЛ!!! Избиение «Краснодара» продолжается. Снова блестящую атаку провели армейцы. Фернандес сделал поперечную передачу вдоль ворот, Кучаев не смог переиграть Сафонова, но Влашич добил мяч в сетку и оформил дубль. 3:0. (41')

  • Скопинцев продолжает укрепляться в статусе худшего игрока первого тайма. Защитник «Краснодара» очень грубо обошёлся с Шарлией, за что справедливо получил жёлтую карточку. (40')

  • Ситуация для «Краснодара» становится крайне тяжёлой. За последние 127 минут подопечные Мурада Мусаева пропустили семь мячей и не забили ни одного. «Быкам» пора исправлять положение. (38')

  • ГО-О-ОЛ!!! Чалов чудесным ударом из-за штрафной удваивает преимущество ЦСКА. 2:0. (37')

  • Снова атакуют краснодарцы. На этот раз Скопинцев пытался реабилитироваться за свою ошибку и организовать атаку на ворота Акинфеева, но пас в штрафную оказался неточным. (36')

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