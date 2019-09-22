В погоне за «Зенитом»: ЦСКА забил третий мяч «Краснодару» в матче 10-го тура РПЛ
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
-
22 сентября 2019
Чуть было не вспыхнул конфликт между Мусаевым и резервным арбитром встречи. На этом и завершился первый тайм. ЦСКА громит «Краснодар» со счётом 3:0. Перерыв. (45 + 2')
-
«Краснодар» раскрылся и снова едва не получил разящую контратаку в ответ. Сигурдссон чуть не вышел на рандеву с Сафоновым. Остановили защитники. (45 + 1')
-
Четвёртый мяч чуть не оказался в сетке Сафонова. Петров исполнил не самую удобную передачу для голкипера и чуть было не позволил Сигурдссону увеличить преимущество. Голкипер успел. (45')
-
В последние минуты первого тайма игра идёт на встречных курсах. Краснодарцы пытаются активно переходить центральную линию поля, но встречают резкое противодействие опорников москвичей. (44')
-
«Краснодар» пытается атаковать, но пока преуспеть в этом не получается. Гости кажутся деморализованными, а Мусаев готовит замену уже в первом тайме. На поле появится Сулейманов. (43')
-
ГО-О-ОЛ!!! Избиение «Краснодара» продолжается. Снова блестящую атаку провели армейцы. Фернандес сделал поперечную передачу вдоль ворот, Кучаев не смог переиграть Сафонова, но Влашич добил мяч в сетку и оформил дубль. 3:0. (41')
-
Скопинцев продолжает укрепляться в статусе худшего игрока первого тайма. Защитник «Краснодара» очень грубо обошёлся с Шарлией, за что справедливо получил жёлтую карточку. (40')
-
Ситуация для «Краснодара» становится крайне тяжёлой. За последние 127 минут подопечные Мурада Мусаева пропустили семь мячей и не забили ни одного. «Быкам» пора исправлять положение. (38')
-
ГО-О-ОЛ!!! Чалов чудесным ударом из-за штрафной удваивает преимущество ЦСКА. 2:0. (37')
-
Снова атакуют краснодарцы. На этот раз Скопинцев пытался реабилитироваться за свою ошибку и организовать атаку на ворота Акинфеева, но пас в штрафную оказался неточным. (36')