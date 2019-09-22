«Сочи» на последних минутах вырвал победу в матче РПЛ с «Динамо»

Короткая ссылка
«Сочи» одержал победу над московским «Динамо» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Сочи» на последних минутах вырвал победу в матче РПЛ с «Динамо»
  • @pfcsochi
  • Twitter

Встреча, прошедшая на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

«Сочи» забил первым. На 31-й минуте отличился Антон Заболотный. В «Динамо» ответили двумя голами Сильвестра Игбуна, забившего на 50-й и 63-й минутах. На 65-й минуте Миха Мевля сравнял счёт, а на 90-й Александр Карапетян принёс «Сочи» победу.

В 11-м туре «Сочи» на своём поле примет «Ахмат», а «Динамо» на выезде сыграет с «Ростовом».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» победил «Оренбург» в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить