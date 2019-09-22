«Сочи» на последних минутах вырвал победу в матче РПЛ с «Динамо»

«Сочи» одержал победу над московским «Динамо» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

«Сочи» забил первым. На 31-й минуте отличился Антон Заболотный. В «Динамо» ответили двумя голами Сильвестра Игбуна, забившего на 50-й и 63-й минутах. На 65-й минуте Миха Мевля сравнял счёт, а на 90-й Александр Карапетян принёс «Сочи» победу.

В 11-м туре «Сочи» на своём поле примет «Ахмат», а «Динамо» на выезде сыграет с «Ростовом».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» победил «Оренбург» в матче РПЛ.