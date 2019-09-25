«Торпедо», «Шинник» и «Оренбург» вышли в 1/8 финала Кубка России

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Московское «Торпедо», ярославский «Шинник» и «Оренбург» вышли в 1/8 финала Кубка России по футболу.
«Торпедо», «Шинник» и «Оренбург» вышли в 1/8 финала Кубка России
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В 1/16 финала «Торпедо» дома обыграло самарские «Крылья Советов» благодаря голам Максима Шоркина и Ивана Сергеева — 2:0. 

«Шинник» на своём поле принимал «Сочи». В основное время команды друг другу не забили, а в серии пенальти сильнее оказались ярославцы — 5:4.

«Оренбург» на выезде в дополнительное время победил московское «Чертаново» со счётом 2:0 — отличились Джоэль Фамейе и Артём Кулишев.

Ранее «Урал» и «Арсенал» вышли в 1/8 финала Кубка России по футболу.

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