«Торпедо», «Шинник» и «Оренбург» вышли в 1/8 финала Кубка России

Московское «Торпедо», ярославский «Шинник» и «Оренбург» вышли в 1/8 финала Кубка России по футболу.

В 1/16 финала «Торпедо» дома обыграло самарские «Крылья Советов» благодаря голам Максима Шоркина и Ивана Сергеева — 2:0.

«Шинник» на своём поле принимал «Сочи». В основное время команды друг другу не забили, а в серии пенальти сильнее оказались ярославцы — 5:4.

«Оренбург» на выезде в дополнительное время победил московское «Чертаново» со счётом 2:0 — отличились Джоэль Фамейе и Артём Кулишев.

Ранее «Урал» и «Арсенал» вышли в 1/8 финала Кубка России по футболу.