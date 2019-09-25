«Урал» и «Арсенал» вышли в 1/8 финала Кубка России по футболу

Екатеринбургский «Урал» и тульский «Арсенал» вышли в 1/8 финала Кубка России по футболу.

«Урал» в 1/16 финала на выезде победил новороссийский «Черноморец» благодаря дублю Павла Погребняка — 2:0.

«Арсенал» одолел в гостях воронежский «Факел» со счётом 2:1. В составе туляков голами отметились Виктор Альварес и Максим Беляев, а у хозяев единственный мяч забил Владислав Мастерной.

Теперь «Арсенал» и «Урал» сыграют между собой в 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что «Рубин» крупно уступил «Химкам» и вылетел из Кубка России по футболу.