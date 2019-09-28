Обладатель кубка против чемпиона: «Локомотив» играет с «Зенитом» в 11-м туре РПЛ

В центральном матче 11-го тура РПЛ встречаются действующий чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка России «Локомотив». Петербуржцы постараются взять реванш за поражение в июльском противостоянии за Суперкубок. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию со стадиона в Черкизове.

РИА Новости

© Владимир Астапкович