Обладатель кубка против чемпиона: «Локомотив» играет с «Зенитом» в 11-м туре РПЛ
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
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28 сентября 2019
Стартовый состав «Зенита»:
Андрей Лунёв, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Дуглас дос Сантос, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Артём Дзюба, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси.
Стартовый состав на матч #ЛокоЗенит! pic.twitter.com/um6R397TxF— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 28 сентября 2019 г.
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Пожалуй, главная предматчевая интрига заключалась в том, окажется ли в стартовом составе практически восстановившийся после травмы Алексей Миранчук. В результате его не оказалось даже в заявке.
Стартовый состав «Локомотива»:
Маринато Гилерме, Владислав Игнатьев, Мацей Рыбусь, Ведран Чорлука, Бенедикт Хёведес, Мурило, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Гжегож Крыховяк, Жоау Мариу, Фёдор Смолов.
Наш боевой состав на #ЛокоЗенит! Вперёд за победой! 💪🏻— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 28 сентября 2019 г.
#СамыйЛучшийКоллективpic.twitter.com/Q6K0QeJnZN
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После этого в противостоянии команд в российский период установилось полное равенство. В 53 матчах в разных турнирах «Локо» и «Зенит» одержали по 16 побед и 21 раз разошлись миром. В прошлом сезоне в РПЛ в первом круге победу с хоккейным счётом дома отпраздновали питерцы — 5:3, а вот в Москве была зафиксирована ничья — 1:1.
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В начале июля «Локомотив» и «Зенит» встретились на обновлённом стадионе «Динамо» в матче за Суперкубок, тогда железнодорожники одержали победу — 3:2. Подопечные Сёмина быстро повели в счёте благодаря голу Фёдора Смолова, но затем дважды позволили отличиться Сердару Азмуну. Однако главным героем противостояния в итоге стал Алексей Миранчук, который ближе к концу основного времени оформил дубль и помог своей команде завоевать очередной трофей.
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Напомним, что сегодня встретятся две сильнейшие команды страны на данный момент. По итогам прошлого сезона питерцы завоевали чемпионство, а железнодорожники финишировали вторыми. При этом подопечным Юрия Сёмина удалось взять Кубок России.
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Здравствуйте, уважаемые читатели! RT предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 11-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» принимает «Зенит». Встреча стартует в 19:00 по московскому времени на столичной «РЖД Арене».
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