Высокий уровень, чемпионский менталитет и сильная мотивация: как Мамаев и «Ростов» могут помочь друг другу

Павел Мамаев может подписать двухлетнее соглашение с «Ростовом» с возможностью пролонгации ещё на год, сообщают СМИ. Если полузащитник станет футболистом жёлто-синих, команда пополнится игроком, который неоднократно боролся за титулы. К тому же спортсмен замотивирован проявить себя. RT объясняет, как Мамаев может помочь Валерию Карпину в борьбе за медали.

Новый вызов для Мамаева

Карьерные перспективы Павла Мамаева после выхода из мест лишения свободы оставались неясными. В отличие от «Зенита», который поддерживал Александра Кокорина до конца, «Краснодар» сразу же дистанцировался от своего футболиста, а в сентябре стороны договорились о расторжении контракта. Мамаев стал свободным агентом.

И уже в пятницу появилась информация о том, что Павел может подписать договор с «Ростовом». Сообщается, что срок контракта составит два года с возможностью пролонгации ещё на один.

На первый взгляд, жёлто-синие сильно рискуют — они берут 31-летнего спортсмена, который целый год не играл в футбол на профессиональном уровне. В какой форме находится на данный момент Мамаев, непонятно, хотя за несколько месяцев кондиции вполне можно подтянуть.

Желание Мамаева реабилитироваться и умение Карпина работать со «сбитыми лётчиками»

Однако в возможном союзе Мамаева с «Ростовом» видится всё же больше плюсов, чем минусов. Причём речь идёт как об игроке, так и о клубе. Во-первых, Павел — футболист высокого класса, и это вряд ли кто-то будет оспаривать. В своём пока что лучшем сезоне в карьере воспитанник «Торпедо» набрал 23 балла за результативность (10 голов + 13 передач) в РПЛ и составил невероятный дуэт с Фёдором Смоловым в атаке «Краснодара». В результате у бывшего тогда главным тренером сборной России Леонида Слуцкого не осталось другого выбора, кроме как заявить Мамаева на чемпионат Европы.

Следующий сезон после Евро получился для Павла неудачным. Он долго восстанавливался после травмы и к тому же оказался замешан в скандале с вечеринкой в Монте-Карло, после которого даже на время был «сослан» в молодёжный состав южан. Однако в начале прошлого сезона Мамаев потихоньку начал вновь возвращаться на прежний уровень. Он забивал рабоной, раздавал результативные передачи и неплохо сыгрался с партнёрами. Неслучайно после того, как футболист был взят под стражу, эксперты всерьёз переживали за перспективы «Краснодара».

Мастерство наверняка осталось при Мамаеве и после лишения свободы — умение сыграть в пас, хорошее видение поля, поставленная техника и неплохой удар. Футболист с такими качествами может усилить не только «Ростов», но и практически любой топ-клуб страны.

Другим несомненным плюсом Павла для ростовчан является его опыт. Мамаев играл за команды (ЦСКА и «Краснодар»), которые всегда боролись за самые высокие места и стремились завоёвывать трофеи. Психологически он до сих пор нацелен именно на это и способен привнести нужную атмосферу в новую команду — ведь только Кубок России Мамаев выигрывал три раза.

В данный же момент «Ростову» явно не хватает чемпионского характера, и подопечные Карпина теряют очки даже не в матчах с прямыми конкурентами, а в играх с явно уступающими в классе командами. Так, жёлто-синие на выезде потерпели поражения от «Уфы» и «Тамбова». Опыт Павла может помочь не допускать подобных ситуаций впредь и одерживать победы не только при переполненном стадионе дома. В конце концов, ЦСКА, цвета которого игрок защищал не один сезон, всегда славился умением набирать максимум очков именно в матчах с аутсайдерами и соперниками из середины турнирной таблицы.

Дополнительной мотивацией для Мамаева может стать желание доказать общественности и болельщикам, что его рано сбрасывать со счетов. Павлу уже 31 год, и другого шанса проявить себя у него, возможно, не будет. «Ростов» сможет дать ему эту возможность, за что можно ожидать от футболиста самоотверженной игры. Наверняка ему захочется и многое доказать «Краснодару».

При этом в Ростове-на-Дону Мамаеву придётся несколько проще, чем в любом топ-клубе, где к нему было бы приковано максимальное внимание, а каждая ошибка сопровождалась бы шквалом критики. В «Ростове» он получит возможность спокойно играть в футбол без лишнего ажиотажа. В то же время построенный к чемпионату мира стадион здесь регулярно собирает около 30 тысяч болельщиков. В такой атмосфере Павлу будет приятно возвращаться в игру.

К тому же Карпин умеет работать с так называемыми сбитыми лётчиками. В их числе можно назвать Романа Ёременко, который пропустил два года из-за дисквалификации за употребление кокаина. После возвращения финн пытался закрепиться в «Спартаке», но зимой покинул красно-белых якобы из-за повышенной травматичности. Карпин в этой ситуации не побоялся взять Романа, и тот с ходу стал лидером команды.

Конкуренция с Поповым и место в центре полузащиты

Если же говорить о конкретном месте Мамаева в расстановках Карпина, то Павел может занять одну из позиций в центре поля. В роли опорника у «Ростова» в данный момент незаменим Матиас Норманн, а вот над ним располагаются опытные Ивелин Попов с Романом Ерёменко.

И Мамаев вполне может составить конкуренцию тому же Попову, который уже далеко не молод и не всегда успевает грамотно действовать в разрушении. Тем более что Карпин, помимо финна и болгарина, из центральных полузащитников может рассчитывать только на молодого Даниила Глебова.

Так что техничный, любящий и умеющий играть в пас Мамаев как минимум пригодится «Ростову» в качестве футболиста ротации. Тем более не стоит забывать, что в нынешнем сезоне Карпин произвёл в своей команде настоящую тактическую революцию, и теперь южане играют не с тремя центральными защитниками, а по схеме 4-3-3 и стремятся действовать первым номером. Именно в такой футбол Мамаев привык играть в «Краснодаре».

Правда, дебютировать за жёлто-синих Павел сможет лишь в новом году.