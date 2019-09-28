Высокий уровень, чемпионский менталитет и сильная мотивация: как Мамаев и «Ростов» могут помочь друг другу

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Борислав Головин
Павел Мамаев может подписать двухлетнее соглашение с «Ростовом» с возможностью пролонгации ещё на год, сообщают СМИ. Если полузащитник станет футболистом жёлто-синих, команда пополнится игроком, который неоднократно боролся за титулы. К тому же спортсмен замотивирован проявить себя. RT объясняет, как Мамаев может помочь Валерию Карпину в борьбе за медали.
Высокий уровень, чемпионский менталитет и сильная мотивация: как Мамаев и «Ростов» могут помочь друг другу
  • © Илья Питалёв; Сергей Пивоваров/РИА Новости

Новый вызов для Мамаева

Карьерные перспективы Павла Мамаева после выхода из мест лишения свободы оставались неясными. В отличие от «Зенита», который поддерживал Александра Кокорина до конца, «Краснодар» сразу же дистанцировался от своего футболиста, а в сентябре стороны договорились о расторжении контракта. Мамаев стал свободным агентом.

И уже в пятницу появилась информация о том, что Павел может подписать договор с «Ростовом». Сообщается, что срок контракта составит два года с возможностью пролонгации ещё на один.

На первый взгляд, жёлто-синие сильно рискуют — они берут 31-летнего спортсмена, который целый год не играл в футбол на профессиональном уровне. В какой форме находится на данный момент Мамаев, непонятно, хотя за несколько месяцев кондиции вполне можно подтянуть.

Желание Мамаева реабилитироваться и умение Карпина работать со «сбитыми лётчиками»

Однако в возможном союзе Мамаева с «Ростовом» видится всё же больше плюсов, чем минусов. Причём речь идёт как об игроке, так и о клубе. Во-первых, Павел — футболист высокого класса, и это вряд ли кто-то будет оспаривать. В своём пока что лучшем сезоне в карьере воспитанник «Торпедо» набрал 23 балла за результативность (10 голов + 13 передач) в РПЛ и составил невероятный дуэт с Фёдором Смоловым в атаке «Краснодара». В результате у бывшего тогда главным тренером сборной России Леонида Слуцкого не осталось другого выбора, кроме как заявить Мамаева на чемпионат Европы.

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Следующий сезон после Евро получился для Павла неудачным. Он долго восстанавливался после травмы и к тому же оказался замешан в скандале с вечеринкой в Монте-Карло, после которого даже на время был «сослан» в молодёжный состав южан. Однако в начале прошлого сезона Мамаев потихоньку начал вновь возвращаться на прежний уровень. Он забивал рабоной, раздавал результативные передачи и неплохо сыгрался с партнёрами. Неслучайно после того, как футболист был взят под стражу, эксперты всерьёз переживали за перспективы «Краснодара».

Мастерство наверняка осталось при Мамаеве и после лишения свободы — умение сыграть в пас, хорошее видение поля, поставленная техника и неплохой удар. Футболист с такими качествами может усилить не только «Ростов», но и практически любой топ-клуб страны.

Другим несомненным плюсом Павла для ростовчан является его опыт. Мамаев играл за команды (ЦСКА и «Краснодар»), которые всегда боролись за самые высокие места и стремились завоёвывать трофеи. Психологически он до сих пор нацелен именно на это и способен привнести нужную атмосферу в новую команду — ведь только Кубок России Мамаев выигрывал три раза.

В данный же момент «Ростову» явно не хватает чемпионского характера, и подопечные Карпина теряют очки даже не в матчах с прямыми конкурентами, а в играх с явно уступающими в классе командами. Так, жёлто-синие на выезде потерпели поражения от «Уфы» и «Тамбова». Опыт Павла может помочь не допускать подобных ситуаций впредь и одерживать победы не только при переполненном стадионе дома. В конце концов, ЦСКА, цвета которого игрок защищал не один сезон, всегда славился умением набирать максимум очков именно в матчах с аутсайдерами и соперниками из середины турнирной таблицы.

Дополнительной мотивацией для Мамаева может стать желание доказать общественности и болельщикам, что его рано сбрасывать со счетов. Павлу уже 31 год, и другого шанса проявить себя у него, возможно, не будет. «Ростов» сможет дать ему эту возможность, за что можно ожидать от футболиста самоотверженной игры. Наверняка ему захочется и многое доказать «Краснодару».

При этом в Ростове-на-Дону Мамаеву придётся несколько проще, чем в любом топ-клубе, где к нему было бы приковано максимальное внимание, а каждая ошибка сопровождалась бы шквалом критики. В «Ростове» он получит возможность спокойно играть в футбол без лишнего ажиотажа. В то же время построенный к чемпионату мира стадион здесь регулярно собирает около 30 тысяч болельщиков. В такой атмосфере Павлу будет приятно возвращаться в игру.

К тому же Карпин умеет работать с так называемыми сбитыми лётчиками. В их числе можно назвать Романа Ёременко, который пропустил два года из-за дисквалификации за употребление кокаина. После возвращения финн пытался закрепиться в «Спартаке», но зимой покинул красно-белых якобы из-за повышенной травматичности. Карпин в этой ситуации не побоялся взять Романа, и тот с ходу стал лидером команды. 

Конкуренция с Поповым и место в центре полузащиты 

Если же говорить о конкретном месте Мамаева в расстановках Карпина, то Павел может занять одну из позиций в центре поля. В роли опорника у «Ростова» в данный момент незаменим Матиас Норманн, а вот над ним располагаются опытные Ивелин Попов с Романом Ерёменко.

И Мамаев вполне может составить конкуренцию тому же Попову, который уже далеко не молод и не всегда успевает грамотно действовать в разрушении. Тем более что Карпин, помимо финна и болгарина, из центральных полузащитников может рассчитывать только на молодого Даниила Глебова.

Так что техничный, любящий и умеющий играть в пас Мамаев как минимум пригодится «Ростову» в качестве футболиста ротации. Тем более не стоит забывать, что в нынешнем сезоне Карпин произвёл в своей команде настоящую тактическую революцию, и теперь южане играют не с тремя центральными защитниками, а по схеме 4-3-3 и стремятся действовать первым номером. Именно в такой футбол Мамаев привык играть в «Краснодаре».

Правда, дебютировать за жёлто-синих Павел сможет лишь в новом году.

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