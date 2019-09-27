СМИ: Мамаев находится на медосмотре в «Ростове»

Вышедший на свободу по УДО полузащитник Павел Мамаев проходит медосмотр в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 31-летний хавбек в случае успешного прохождения медосмотра подпишет контракт с «Ростовом» на два года с опцией продления ещё на сезон.

Мамаев был приговорён к полутора годам лишения свободы за участие в серии потасовок в центре Москвы. 17 сентября футболист вышел на свободу по условно-досрочному освобождению, вскоре после этого его контракт с «Краснодаром» был расторгнут, он стал свободным агентом.

Ранее сообщалось, что переговоры Мамаева с «Динамо» под угрозой срыва.