Тренировки с молодёжью, интервью жене и контракт с «Ростовом»: как Кокорин и Мамаев пытаются вернуться в большой футбол

Полузащитник Павел Мамаев проведёт переговоры с руководством «Ростова» о возможном подписании контракта. По сообщениям СМИ, ранее хавбек контактировал со столичным «Динамо», однако из-за игрового кризиса руководство бело-голубых решило повременить с покупками. В то же время Александр Кокорин уже начал восстанавливать спортивную форму, в чём ему активно помогает «Зенит». Специалисты тренерского штаба задействовали все ресурсы для скорейшего возвращения форварда в основную команду.

«После медосмотра приступил к тренировкам»

После выхода из белгородской колонии Александр Кокорин и Павел Мамаев не потеряли статуса самых обсуждаемых футболистов России. Отпраздновав вместе с ними освобождение после года заключения под стражей, спортивная общественность и болельщики сосредоточили своё внимание на процессе возвращения двух осуждённых за хулиганство игроков в большой футбол.

Одним из свидетельств этому стала публикация главного тренера фарм-клуба чемпионов России «Зенит-2» Владислава Радимова. Бывший капитан сине-бело-голубых выложил в Instagram совместное фото с Александром Кокориным, сопроводив его подписью «Он вернулся!»

Пост Радимова спровоцировал волну слухов и домыслов. СМИ растиражировали новость о том, что решением руководства клуба Кокорин определён в молодёжную команду «Зенита», а поклонники петербуржцев и самого нападающего начали строить предположения о том, почему от него отказалась главная команда.

Однако эти разговоры вызвали у Владислава Радимова недоумение. Наставник фарм-клуба чемпиона России в беседе с RT посоветовал пользователям социальных сетей и репортёрам не тиражировать непроверенную информацию.

«Сперва надо проверять информацию кто, где, с кем и когда тренируется», ― подчеркнул Радимов.

Ясность в ситуацию внёс генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. Функционер пояснил, что в клубе крайне заинтересованы в скорейшем восстановлении Кокорина и используют для этого все возможные средства и ресурсы.

«После успешного прохождения медосмотра Александр приступил к индивидуальным тренировкам в системе «Зенита». Место и время занятий определяется тренерским штабом основной команды. Когда это необходимо для улучшения формы Кокорина, он может временно присоединяться к «Зениту-2»,— цитирует Медведева Sport24.

Гендиректор клуба также заявил, что с нетерпением ждёт возвращения нападающего на поле. Это может произойти уже в ближайшее время. В «Зените» не исключают, что Кокорин успеет набрать базовую форму и сыграть в одном из товарищеских матчей, которые запланированы на октябрьский перерыв, связанный с играми национальных сборных.

В остальном же жизнь Александра Кокорина скрыта от посторонних глаз. Ни сам форвард, ни его гражданская супруга Дарья Валитова в своих социальных сетях не афишируют быт и не делятся последними новостями из повседневной жизни.

«Отбивалась от всех, чтобы ты дал мне интервью»

Чета Мамаевых, напротив, ведёт себя социально активно. Так, супруга экс-хавбека «Краснодара» Алана решила попробовать себя в роли журналиста и лично взяла у Павла интервью.

Таким образом беседа Мамаевых, записанная в гостиной квартиры, станет первым значительным появлением осуждённого футболиста в информационном пространстве после освобождения по УДО.

Мамаева уже анонсировала выход грядущего интервью, выложив в социальных сетях небольшой видеофрагмент, в котором супруг признаётся, что следил за женой всё время, что находился за решёткой.

Интервью Аланы с Павлом будет выложено в сети 30 сентября. По признанию самой девушки, семья отказала в общении многим центральным каналам и ведущим спортивным СМИ.

«Я долго отбивалась от всех, чтобы первое интервью ты дал мне лично. Так что давай... Смотри на жену», — начинает свою беседу с мужем Алана.

В то же время публичная активность пока никак не влияет на положительное разрешение ситуации относительно нового контракта полузащитника.

По информации СМИ, попытки Мамаева продолжить свою карьеру в столичном «Динамо», не увенчались успехом. Как сообщает «Спорт-Экспресс», ранее стороны пришли к взаимопониманию, после чего потенциальному новичку было предложено пройти обязательный медицинский осмотр.

Однако обследование Мамаева, равно как и возможное подписание контракта с ним, оказались под угрозой срыва из-за непростого положения, в котором оказался столичный клуб. Руководство бело-голубых принимает решение о возможной смене главного тренера, в связи с чем вопрос о доукомплектовании состава был на время снят с повестки.

Впрочем, «Динамо» — не единственный вариант для полузащитника. Как стало известно, вместе с дублирующим составом столичного клуба Мамаев прибыл в Ростов-на-Дону, где должны пройти переговоры с руководством «Ростова». По информации «Чемпионата», хавбек близок к подписанию с южанами двухлетнего соглашения с опцией продления ещё на год.

При этом стоит отметить, что ни Мамаев, ни Кокорин не смогут сыграть в РПЛ до весенней части сезона-2019/20. Внести их в заявку для участия в официальных соревнованиях клубы получат возможность лишь во время открытия зимнего трансферного окна.