До 1 октября: суд перенёс слушание об УДО фигуранта дела Кокорина и Мамаева

Клинцовский городской суд Брянской области перенёс рассмотрение дела об условно-досрочном освобождении Александра Протасовицкого. Судья принял такое решение в связи с опозданием на заседание одного из адвокатов осуждённого. Таким образом, последний остающийся в заключении фигурант дела Александра Кокорина и Павла Мамаева пробудет за решёткой как минимум до 11 октября. Сами футболисты на суд к товарищу не приехали.

Александр Кокорин и Павел Мамаев уже неделю находятся на свободе и постепенно возвращаются к привычной футбольной жизни. Форвард «Зенита» прибыл в расположение своей команды, а экс-полузащитник «Краснодара» освободился от контрактных обязательств перед бывшим клубом и в статусе свободного агента ищет новые варианты трудоустройства.

В то же время четвёртый фигурант дела, экс-полузащитник тверской «Волги», детский тренер Александр Протасовицкий, по-прежнему находится за решёткой.

24 сентября Клинцовский городской суд Брянской области вновь перенёс слушание дела об УДО, на этот раз — на 1 октября. Это уже второй случай отсрочки рассмотрения ходатайства стороны защиты: первоначально вопрос о досрочном освобождении Протасовицкого должен был решиться ещё 10 сентября, спустя три дня после того, как стало известно об удовлетворении прошений Кокорина и Мамаева.

Суд был перенесён из-за опоздания одного из адвокатов осуждённого. По словам основного защитника Протасовицкого Татьяны Прилипко, юрист, подававший ходатайство, несмотря на уведомления и согласования, не явился в зал для рассмотрения дела в назначенный час.

«Он буквально прибежал сюда, при этом знал, что сегодня у нас процесс, но у него сегодня был ещё один. Замечу, что я, в отличие от него, проехала 500 километров, наверное, как и все журналисты. Вчера предупредила его о том, что рассмотрение дела, скорее всего, будет в колонии, а не в суде. Сегодня он мне с ясными глазами сказал, что был в нужное время в суде», ― заявила журналистам юрист.

При этом адвокат настаивает на том, что, несмотря на данные обстоятельства, судье надлежало приступить к работе и принять затянувшееся решение об УДО.

«Принцип защиты не был нарушен, ведь в лице адвоката была я. Можно было работать. Протасовицкий и даже прокурор меня поддержали, не возражали против начала слушаний без юриста, подававшего документы. Но судья принял вот такое, эпохальное решение. Считаю, что это нарушение права Протасовицкого на рассмотрение вопроса и нарушение права на защиту», ― пояснила Прилипко.

Однако, несмотря на очередную отсрочку в решении долгожданного вопроса, сторона защиты последнего фигуранта громкого дела верит в положительный исход. По словам адвоката, Протасовицкий хорошо зарекомендовал себя в колонии и за время нахождения в брянском учреждении ФСИН не получил ни одного выговора и даже замечания.

«Колония подготовила дополнительную характеристику, и она весьма положительная. Так что представители ФСИН выступают за УДО для Александра. Кроме того, думаю, позиция прокуратуры также в целом будет положительной», ― предположила юрист.

При этом на итоговое решение суда относительно выхода Протасовицкого на свободу по УДО могут также повлиять три взыскания, которые тот получил, находясь в СИЗО.

Однако сторона защиты продолжает настаивать на их нелегитимности, а прокуратура заканчивает проверку, которую инициировала Общественно-наблюдательная комиссия.

Кроме того, адвокат утверждает, что в деле фигурируют ложные данные об отказе Протасовицкого признавать свои проступки.

Также Прилипко заявила, что не исключает взаимосвязи последних событий с ходом предварительного следствия, на котором, по словам адвоката, Александр встал на защиту друзей.

При этом сами футболисты на суд к Протасовицкому так и не приехали. Сразу после освобождения Кокориных и Мамаева адвокаты сообщали о желании спортсменов прибыть в Брянск, однако со временем планы изменились.

«Саша знал, что они приедут. Ждал их. Но при этом мы прекрасно понимаем, что у них сейчас свои проблемы, связанные с футболом. Кокорин уже в Петербурге, Мамаев решает вопросы с новым клубом. Ну не приехали, так не приехали. Что поделаешь», ― рассказала адвокат.

Помимо этого защитница Протасовицкого рекомендовала журналистам не беспокоить вопросами родителей своего подзащитного.

«Прошу, не трогайте их. Оставьте в покое. Они в который раз сюда приезжают и уезжают без решения. Им, как никому, тяжело. Александр тоже не очень хорошо себя чувствует. Сегодня он шёл в суд с намерением через десять дней уехать домой», ― призналась адвокат.

Таким образом, срок содержания Протасовицкого под стражей продлился как минимум до 11 октября. Осуждённый выйдет на свободу в этот день в том случае, если 1 октября суд примет решение о его условно-досрочном освобождении.