В «Зените» сообщили, что Кокорин сможет сыграть осенью в товарищеском матче
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- РИА Новости
«В товарищеских матчах нет никаких ограничений. У нас два окна — в октябре и ноябре, сейчас думаем, с кем можно сыграть. Если Кокорин будет готов, почему не сыграть», — приводит слова Медведева ТАСС.
Кокорин получил полтора года лишения свободы за участие в нескольких потасовках в центре Москвы в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года спортсмен покинул ИК №4 в Белгородской области по условно-досрочному освобождению.
После выхода на свободу форвард подписал контракт с «Зенитом» сроком на один год. Тем не менее комитет РФС по статусу игроков отказал петербургскому клубу в регистрации Кокорина во внезаявочный период.
Ранее агент Дмитрий Селюк заявил, что РФС принял правильное решение по Кокорину.