В «Зените» сообщили, что Кокорин сможет сыграть осенью в товарищеском матче

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, что нападающий команды Александр Кокорин сможет сыграть за команду в товарищеском матче в октябре или ноябре.

«В товарищеских матчах нет никаких ограничений. У нас два окна — в октябре и ноябре, сейчас думаем, с кем можно сыграть. Если Кокорин будет готов, почему не сыграть», — приводит слова Медведева ТАСС.

Кокорин получил полтора года лишения свободы за участие в нескольких потасовках в центре Москвы в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года спортсмен покинул ИК №4 в Белгородской области по условно-досрочному освобождению.

После выхода на свободу форвард подписал контракт с «Зенитом» сроком на один год. Тем не менее комитет РФС по статусу игроков отказал петербургскому клубу в регистрации Кокорина во внезаявочный период.

Ранее агент Дмитрий Селюк заявил, что РФС принял правильное решение по Кокорину.