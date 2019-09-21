Селюк считает, что РФС принял правильное решение по Кокорину

Известный футбольный функционер и агент Дмитрий Селюк поделился мнением о решении Российского футбольного союза (РФС) отказать «Зениту» в дозаявке нападающего Александра Кокорина вне регистрационного периода.

Считаю, что РФС начал стратегически подходить к решению вопросов, думая не только о сегодняшнем дне, но и о будущем. За это я могу им поаплодировать. Нельзя было ни в коем случае открывать этот ящик Пандоры. А для Кокорина и Мамаева это не играет совершенно никакой роли, эти два месяца они в любом случае будут восстанавливаться, набирать форму. Все должны понять одну вещь: даже в случае разрешения Кокорину быть заявленным уже сейчас, впоследствии это вызвало бы волну претензий к РФС со стороны как других игроков, так и клубов в аналогичных ситуациях», — цитирует Селюка Sport24.

Александр Кокорин, который был осуждён за серию потасовок в центре Москвы, покинул ИК №4 Белгородской области 17 сентября по условно-досрочному освобождению.

Ранее Медведев заявил, что «Зенит» не будет оспаривать решение РФС по Кокорину.