Медведев заявил, что «Зенит» не будет оспаривать решение РФС по Кокорину

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб примет решение Российского футбольного союза, который не разрешил сине-бело-голубым дозаявить форварда Александра Кокорина на осеннюю часть чемпионата.

«В РФС работают профессионально, мы принимаем это решение. Александр будет работать, готовиться к зиме. Оспаривать решение бессмысленно. Мы не хотим заниматься распрями, мы будем работать. Если бы Кокорину позже дали УДО, ситуации бы не было вообще», — цитирует Медведева «Чемпионат».

Также генеральный директор «Зенита» назвал эмоциями критику главного тренера команды Сергея Семака в адрес РФС.

Комитет РФС по статусу игроков отказал санкт-петербургскому клубу в регистрации форварда Александра Кокорина во внезаявочный период.

Ранее Орлов рассказал о результатах медосмотра Кокорина.

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