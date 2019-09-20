Орлов рассказал о результатах медосмотра Кокорина

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Известный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что форвард «Зенита» Александр Кокорин не имеет проблем со здоровьем и готов начать работу на тренировках.
Орлов рассказал о результатах медосмотра Кокорина
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«Кокорина проверили в «Зените» — его здоровье в порядке, никаких болезненных отклонений. Он молодец, занимался три месяца в колонии и бегал на тренажёрах. Уже через месяц он вновь будет готов играть на самом высоком уровне», — цитирует Орлова ТАСС.

Александр Кокорин находился в местах лишения свободы с октября 2018 года. Российский футболист был заключён под стражу за участие в серии потасовок в центре Москвы.

Ранее Канделаки раскритиковала решение РФС отказать Кокорину в регистрации.

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