Орлов рассказал о результатах медосмотра Кокорина
- @zenit_spb
«Кокорина проверили в «Зените» — его здоровье в порядке, никаких болезненных отклонений. Он молодец, занимался три месяца в колонии и бегал на тренажёрах. Уже через месяц он вновь будет готов играть на самом высоком уровне», — цитирует Орлова ТАСС.
Александр Кокорин находился в местах лишения свободы с октября 2018 года. Российский футболист был заключён под стражу за участие в серии потасовок в центре Москвы.
Ранее Канделаки раскритиковала решение РФС отказать Кокорину в регистрации.