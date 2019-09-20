Канделаки раскритиковала решение РФС отказать Кокорину в регистрации
- РИА Новости
«Несмотря на то что Александр Кокорин физически не мог подать документы в срок, РФС отказал ему в праве на профессию. Очень советский подход к реабилитации: тебя исправили, но вот тебе волчий билет, живи как хочешь. Происходящее — это проблема, которая касается не только лишь РФС, это проблема страны в целом. У нас много желающих наказывать и единицы тех, кто готов дать человеку шанс исправиться и восстановить репутацию», — написала Канделаки в Telegram-канале.
Александр Кокорин вышел на свободу из ИК №4 в Белгородской области по условно-досрочному освобождению и подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона.
Ранее сообщалось, что РФС разрешил «Динамо» дозаявить игрока вне регистрационного периода.