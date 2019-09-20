РФС разрешил «Динамо» дозаявить игрока вне регистрационного периода

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Комитет Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков разрешил московскому «Динамо» дозаявить вратаря Александра Шеплякова вне периода регистрации.
РФС разрешил «Динамо» дозаявить игрока вне регистрационного периода
  • РИА Новости

«20 сентября состоялось заседание комитета РФС по статусу игроков. Решение: удовлетворить заявление АО «ФК «Динамо» Москва» о регистрации Шеплякова Александра Александровича вне регистрационного периода. Дать возможность АО «ФК «Динамо» Москва» осуществить регистрацию футболиста Шеплякова Александра Александровича для участия в соревнованиях под эгидой РФС вне регистрационного периода при предоставлении в РФПЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации футболиста», — сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте РФС.

Также комитет по статусу игроков отклонил аналогичную просьбу «Зенита» по регистрации форварда Александра Кокорина.

Ранее гендиректор профсоюза футболистов заявил, что организация попросит РФС дать Кокорину играть.

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