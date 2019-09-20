Гендиректор профсоюза футболистов: мы попросим РФС дать Кокорину играть

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов считает, что форварда «Зенита» Александра Кокорина можно зарегистрировать для участия в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) до открытия зимнего трансферного окна.

«Уверен, Александр будет оспаривать это решение. Шансы оценивать я не хочу, но если бы их не было, то зачем что-то делать? Существует практика ФИФА, когда в спорных ситуациях игрокам дают возможность выступать за клуб, с тем чтобы они не теряли квалификацию и поддерживали форму. Надо учитывать специфику работы футболиста, необходима постоянная практика. Исходя из этого, мы попросим РФС дать Александру возможность играть во время хода разбирательства», — цитирует Зотова «Чемпионат».

Форвард «Зенита» Александр Кокорин, который был заключён под стражу за серию потасовок в центре Москвы, покинул колонию №4 Белгородской области 17 сентября. «Зенит» просил у РФС разрешить дозаявку футболиста вне сроков трансферного окна, однако получил отказ.

Ранее Уткин назвал законным решение РФС в отношении Кокорина.