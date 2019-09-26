Медведев объяснил, почему Кокорин тренировался с «Зенитом-2»

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему нападающий Александр Кокорин провёл тренировку с дублирующей командой.
Медведев объяснил, почему Кокорин тренировался с «Зенитом-2»
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«Кокорин после прохождения медосмотра приступил к индивидуальным тренировкам в системе «Зенита». Когда это необходимо, он занимается или тренируется вместе с «Зенитом-2». Место тренировки определяется тренерским штабом. Сегодня занимается вместе с «Зенитом-2», — приводит слова Медведева Sport24.

6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева по УДО. Утром 17 сентября они вышли на свободу.

Позже стало известно, что Кокорин подписал с «Зенитом» контракт, рассчитанный до конца текущего сезона, однако РФС отказал клубу в регистрации Кокорина вне регистрационного периода.

Ранее сообщалось, что Владислав Радимов опубликовал фото Кокорина с тренировки «Зенита-2».

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