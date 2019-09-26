Радимов опубликовал фото Кокорина с тренировки «Зенита-2»

Главный тренер санкт-петербургского клуба «Зенит-2» Владислав Радимов опубликовал совместную фотографию с нападающим Александром Кокориным.

Специалист опубликовал фото в своём Instagram и сопроводил его подписью: «Он вернулся!»

6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева по УДО. Утром 17 сентября они вышли на свободу.

Позже стало известно, что Кокорин подписал с «Зенитом» контракт, рассчитанный до конца текущего сезона, однако РФС отказал клубу в регистрации Кокорина вне регистрационного периода.

Ранее в соцсетях сообщили о смерти адвоката, защищавшего интересы Кокорина в деле о драках в Москве.