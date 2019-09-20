«Краснодар» расторг контракт с футболистом Мамаевым

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» расторг трудовой договор с полузащитником Павлом Мамаевым.

«Сегодня ФК «Краснодар» и Павел Мамаев оформили расторжение контракта с игроком по обоюдному согласию сторон. В будущем клуб не намерен давать комментариев по данному вопросу. Ситуация, произошедшая с Павлом, была очень болезненной, и, как и все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Павел Мамаев был приговорён к полутора годам лишения свободы за участие в серии потасовок в центре Москвы. 17 сентября футболист вышел на свободу по условно-досрочному освобождению.

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