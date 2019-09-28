Удар Деспотовича через себя, мяч Заболотного в стиле Зидана и «парашют» Соболева: лучшие голы первой трети сезона РПЛ

Старт нового сезона РПЛ получился достаточно результативным. В первой трети чемпионата было забито 204 мяча или 2,55 в среднем за матч. Среди них хватило и красивых голов. Нападающему «Оренбурга» Джордже Деспотовичу удалось отличиться ударом через себя, а его коллеге из «Крыльев Советов» Александру Соболеву — отправить мяч с почтительного расстояния за шиворот вратарю. В то же время форвард «Сочи» Антон Заболотный забил в стиле легендарного Зинедина Зидана, а полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук исполнил штрафной подобно Дэвиду Бэкхему.

10. Хвича Кварацхелия («Рубин»)

1-й тур. «Локомотив» — «Рубин». 76-я минута. 1:1.

Переход Хвичи Кварацхелии в «Рубин» стал одной из главных неожиданностей летнего трансферного окна в РПЛ. Казалось, молодой грузинский футболист на долгие годы останется в «Локомотиве», но он неожиданно перебрался в Казань. Более того, в первом же матче за новый клуб полузащитник поразил ворота своей бывшей команды.

Хвича появился на поле в середине второго тайма сразу после красивого гола Алексея Миранчука со штрафного, который также попал в нашу подборку, а спустя десять минут поразил ворота Маринато Гильерме эффектным ударом головой. Кажется, натурализованный бразилец даже не ожидал, что мяч может залететь в створ по столь непредсказуемой траектории после отскока от земли.

9. Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»)

3-й тур. «Краснодар» — «Сочи». 80-я минута. 3:0.

Молодой нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов не только любит забивать голы, но и умеет делать это красиво. В прошлом сезоне он неоднократно отмечался эффектными ударами по воротам с дальней дистанции после смещений в центр с фланга. Вот и «Сочи» в третьем туре сезона-2019/20 РПЛ полузащитник огорчил похожим образом.

Форвард протащил мяч вперёд, сыграл в стенку с Сергеем Петровым и с линии штрафной, находясь спиной к воротам, с левой ноги закрутил снаряд точно в дальнюю девятку. Дополнительной красоты голу придал рикошет от штанги. Спасти «Сочи» в данной ситуации, пожалуй, не смог бы ни один голкипер в мире.

8. Никола Влашич (ЦСКА)

2-й тур. ЦСКА — «Оренбург. 30-я минута. 1:0.

Гол Николы Влашича в ворота «Оренбурга» слеплен из другого теста. Хорват не наносил невероятных ударов в девятки, не обыгрывал предварительно по несколько соперников, но всё сделал идеально, как и подобает мастеру высокого класса. Получив мяч от Ильзата Ахметова метрах в 30 от чужих ворот, Влашич ушёл от защитника, поставив тому корпус так, как это умеет только он, и точнейшим «бильярдным» ударом отправил снаряд в дальний угол. Казалось, вратарь мог спасти команду, но это ощущение было обманчивым.

7. Гжегож Крыховяк («Локомотив»)

5-й тур. «Локомотив» — «Урал». 76-я минута. 3:0

В подборку красивых голов по итогам первой трети чемпионата по версии RT попало немало эффектных дальних выстрелов. Автором одного из них стал Гжегож Крыховяк. В матче с «Уралом» поляк, находясь на солидном расстоянии от ворот, обработал мяч грудью, а вторым касанием отправил его точно в дальнюю девятку.

С одной стороны, такой гол не должен удивлять, ведь поляк всегда обладал сильным поставленным ударом, но в прошлом сезоне демонстрировал его нечасто. Зато в текущем на счету Гжегожа уже пять голов во всех турнирах. Таким образом, Крыховяк ещё в сентябре побил личный рекорд результативности.

6. Юрий Жирков («Зенит»)

8-й тур. «Спартак» — «Зенит». 41-я минута. 0:1.

Мяч, забитый латералем в ворота «Спартака», получился не только очень красивым, но и невероятно важным. Благодаря фантастическому удару ветерана «Зенит» обыграл прямого конкурента и вернулся в лидирующую группу РПЛ после ничьей с «Ахматом» и поражения от «Уфы».

А ведь 36-летнего Жиркова ещё в прошлом сезоне призывали завершить карьеру, но он до сих пор остаётся невероятно важным футболистом не только для клуба, но и для сборной. А гол в ворота красно-белых лишь стал подтверждением высокого уровня Юрия. Нанести такой удар в дальнюю девятку из угла штрафной с неудобной ноги могут единицы.

5. Кристиян Бистрович (ЦСКА)

9-й тур. «Тамбов» — ЦСКА. 84-я минута. 0:1.

Открывает пятёрку самых красивых голов первой трети сезона Кристиян Бистрович. Матч против «Тамбова» получился для ЦСКА невероятно сложным. Армейцы никак не могли поразить ворота аутсайдера и даже не реализовали пенальти. Однако за пять минут до конца на поле появился хорват и первым же касанием отправил мяч в ближнюю девятку чужих ворот. Дополнительной красоты голу придал тот факт, что Кристиян не дал мячу опуститься на газон, но так здорово положил корпус, что снаряд залетел точно в девятку. Сам Кристиян после игры признался — таких мячей забивать ему ещё не приходилось.

Справедливости ради, на старте сезона хватало и других эффектных и результативных дальних ударов, например, стоит вспомнить гол Матиаса Норманна в ворота «Ахмата» или спасительный карате-кик из-за штрафной Бернарда Бериши в игре с «Тамбовом». Но мяч Бистровича получился более сложным по исполнению. Тем более футболисту удалось отличиться первым же касанием после выхода на замену.

4. Алексей Миранчук («Локомотив»)

1-й тур. «Локомотив» — «Рубин». 66-я минута. 1:0.

Если дальними ударами было забито достаточно мячей, то со штрафных в первых десяти турах сезона удалось отличиться лишь единицам. Одним из них стал Алексей Миранчук. В матче с казанцами он со стандарта нанёс потрясающий удар в обвод стенки точно в девятку, напомнив всем о Дэвиде Бэкхеме.

При этом уже после матча выяснилось, что согласно новым правилам взятие ворот следовало отменить, поскольку игроки «Локомотива» в момент удара находились слишком близко к стенке. Однако главный судья Михаил Волков указал на центр и тем самым открыл Миранчуку дорогу в наш хит-парад.

3. Александр Соболев («Крылья Советов»)

6-й тур. «Урал» — «Крылья Советов». 79-я минута. 0:2.

Александр Соболев на старте сезона стал одним из главных открытий РПЛ. Он забил семь мячей и чуть ли не единолично пытается спасти «Крылья Советов» от вылета в ФНЛ. А два мяча в исполнении молодого форварда получились просто фантастическими. Во 2-м туре он ударом через себя поразил ворота «Арсенала», а затем отметился издевательским «парашютом» за спину вратарю в концовке матча с «Уралом».

Нападающему в данной ситуации хватило мастерства, чтобы не просто пробить на силу, а нанести без обработки невероятный по точности удар прямо под перекладину без шансов для слишком далеко вышедшего из ворот голкипера.

2. Антон Заболотный («Сочи»)

10-й тур. «Динамо» — «Сочи». 31-я минута. 0:1.

Антон Заболотный в бытность выступлений за «Зенит» вызывал у болельщиков противоречивые эмоции, ведь он практически не забивал, хотя получал немало игрового времени, особенно от Роберто Манчини. Поклонники команды относились к этому с юмором и специально голосовали за редкие и не самые эффектные мячи воспитанника ЦСКА в номинации на самые красивые голы «Зенита».

Но после перехода в «Сочи» Заболотный вспомнил, как нужно поражать чужие ворота. В текущем сезоне он сначала огорчил «Урал», а после отметился фантастическим ударом в матче с «Динамо». Нападающий слёту в одно касание, не давая мячу опуститься на газон, с разворота отправил его точно в дальнюю девятку, отчасти повторив трюк Зидана в одном из финалов Лиги чемпионов.

1. Джордже Деспотович («Оренбург»)

4-й тур. «Ахмат» — «Оренбург». 64-я минута. 1:1.

Наконец, самым красивым мячом первой трети чемпионата России RT признал гол Джордже Деспотовича. С одной стороны, на старте сезона-2019/20 несколько человек отличились ударами через себя. Здесь стоит вспомнить того же Соболева и Владимира Ильина из «Урала». Но именно мяч Деспотовича получился наиболее сложным по исполнению.

После подачи с левого фланга сербу удалось поймать снаряд в нужной точке, проявив отменную координацию, и отправить его точно в угол. Потрясённые защитники помешать Джордже ничем не смогли и лишь наблюдали за происходящим.

Интересно, что в концовке прошлого сезона Деспотович также удостоился попадания в хит-парад заключительной трети сезона и занял в нём четвёртое место за выстрел с неудобной ноги в дальнюю девятку ворот Игоря Акинфеева.