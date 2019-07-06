Экс-футболист «Локомотива» Кварацхелия официально стал игроком «Рубина»

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, который выступал во второй половине минувшего сезона за московский «Локомотив», подписал контракт с казанским «Рубином».

Как сообщает пресс-служба казанцев, соглашение с 18-летним хавбеком рассчитано на пять лет.

Кварацхелия перешёл в стан железнодорожников на правах аренды из грузинского «Рустави» в феврале 2019 года. За красно-зелёных игрок провёл десять матчей и забил один мяч.

Ранее «Рубин» арендовал у «Динамо» футболиста Маркова.