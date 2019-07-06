Экс-футболист «Локомотива» Кварацхелия официально стал игроком «Рубина»
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Как сообщает пресс-служба казанцев, соглашение с 18-летним хавбеком рассчитано на пять лет.
Кварацхелия перешёл в стан железнодорожников на правах аренды из грузинского «Рустави» в феврале 2019 года. За красно-зелёных игрок провёл десять матчей и забил один мяч.
Ранее «Рубин» арендовал у «Динамо» футболиста Маркова.
💥 ОФИЦИАЛЬНО 💥— «Рубин» Казань (@fcrk) 6 июля 2019 г.
Хвича Кварацхелия подписал пятилетний контракт с «Рубином»! 🙌🏻
Добро пожаловать! ❤️💚
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