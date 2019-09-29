«Пора привыкнуть: прежде чем радоваться, надо подождать VAR»: что говорили после матча «Локомотив» — «Зенит»

«Зенит» сыграл ниже своего уровня и был беззубым в атаке. Такое мнение после поражения от «Локомотива» выразил главный тренер чемпионов России Сергей Семак. Полузащитник Магомед Оздоев заявил, что до сих пор не привык к VAR, а Артём Дзюба назвал игру своей команды безобразной. Наставник «Локо» Юрий Сёмин признался, что команде остро не хватает братьев Миранчуков, и назвал победу над сине-бело-голубыми главной в сезоне.

«Безобразный матч в нашем исполнении»

Первым на вопросы журналистов ответил наставник «Зенита» Сергей Семак. Специалист остался недоволен игрой своей команды и прокомментировал работу судейской бригады во главе с Михаилом Вилковым.

— Начали неплохо, контролировали мяч до 20-й минуты. Но в целом сыграли ниже своего уровня. Увы, не смогли собраться во втором тайме. У меня много вопросов к атакующим действиям — сыграли беззубо и пропустили совершенно необязательный гол. По судейству вопросы даже с VAR. Не понимаю, почему арбитры допускают ошибки даже после всех нововведений. Правда, в вопросах отменённых голов всё было справедливо, — сказал наставник сине-бело-голубых.

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Журналисты заявили Семаку, что «Зенит» по ходу действующего сезона растерял свои лучшие качества, проявленные в прошлом сезоне, однако тренер парировал их высказывания.

— Мы идём шаг за шагом. Нужно время. С чемпионского сезона у нас многое поменялось. Ушла большая группа игроков, на их место пришли новые. Сейчас нужно правильно анализировать состав команды. Чувствовать потенциал игроков и использовать их сильные стороны. Я согласен, наша команда всегда должна играть на максимальном уровне, и сам жду, когда это произойдёт, — признался тренер.

После анализа игры всей команды Семак перешёл к персоналиям и заострил внимание на действиях голкипера «Зенита» Андрея Лунёва и защитника Юрия Жиркова.

— По Лунёву скажу так. В первом моменте мне показалось, что он ошибся, второй эпизод пока не готов комментировать. Когда пересмотрю его, то готов буду выставить свою оценку. Что касается замены Жиркова, то Юре было тяжело. Безусловно, он мастер, с хорошими качествами, но объёма интенсивности уже не всегда хватает», — пояснил специалист.

В завершение беседы Семак пояснил, по какой причине «Зенит» не принял предложение «Локомотива» о переносе матча, и заявил, что верит в итоговый успех своей команды.

— У нас тоже сложный график. Например, мы летали на Кубок ещё дальше, чем «Локомотив». При этом у них после кубка было два матча дома, в нашем же случае игры проходят на выезде. Относительно чемпионской гонки скажу так. Сезон длинный, конкретный матч ничего не решает. Да, хочется выигрывать всегда, но от того, что группа лидеров такая плотная, наш чемпионат только интересней, — резюмировал Семак.

Что касается игроков «Зенита», они были к себе строже, чем тренер. Главный спикер сине-бело-голубых Артём Дзюба и вовсе отказался от общения с прессой, кинув журналистам лишь несколько фраз.

— Нечего сказать, безобразный матч в нашем исполнении, — заявил Дзюба по пути в клубный автобус.

В отличие от капитана сборной России капитан «Зенита» Бранислав Иванович всё же дал развёрнутый анализ действиям своей команды.

— Игру испортили мелкие ошибки. Так нельзя. Сами потеряли схему и, как следствие, организацию игры. Для нас это станет большим уроком. Не буду скрывать, что работать в таком графике, как мы, очень тяжело. Но мы — одна команда, значит, вместе выигрываем и так же проигрываем, — признался капитан сине-бело-голубых.

Кроме того, Иванович не стал заострять внимание на судействе и заявил, что один проигранный матч не собьёт настроя «Зенита».

— Чемпионат долгий. Нужно понимать, что не всегда будет так, как нам хочется. Надо готовиться к следующим играм, они будут ещё тяжелее. Повтора с голом не видел. Претензий нет. Мы за хороший футбол, чтобы болельщики получали удовольствие. Все знают, что и как было, все всё видели, так что не буду ничего говорить, — пояснил сербский легионер.

Хавбек «Зенита» Вячеслав Караваев не стал спорить с решением судей, но признался, что не может ответить на вопросы, почему команда потеряла ритм игры.

— Тяжёлая игра. Сложно, когда забиваешь, возвращаешь, а гол отменяют. Но ничего не поделаешь. Это правила игры. Нам остаётся работать и показывать свой футбол в следующем матче. Почему сыграли беззубо? Тяжело сказать, разберём с командой, — заявил журналистам Караваев.

С мнением одноклубника не согласился Магомед Оздоев. По словам хавбека, «Зениту» по силам справиться с эмоциональными проблемами.

— Отмена гола не подкосит нас перед Лигой чемпионов. Просто пора привыкать, что, когда забил гол, нужно подождать VAR. Правда, он работает со сбоями. На мне был пенальти, но его не назначили. Матч у нас не получился, «Локомотив» — контратакующая команда, они ждут соперника на своей половине поля. У них получилось, у нас нет. Так бывает, — рассказал Оздоев.

«Хороший знак для нас»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин удивил журналистов тем, что отошёл от традиции экспресс-анализа матча и попросил репортёров сразу же начать задавать точечные вопросы. Приняв предложение тренера, представители СМИ обратили внимание на то, что в отсутствие братьев Миранчук у красно-зелёных открылся новый атакующий ресурс.

— Возможно, вы правы. Но Миранчуки для нас незаменимые игроки. На данный момент заменить их просто некем. Очень ждём Лёшу. Каждую игру надеемся на его возвращение. Он уже работает, выполняет объём физических действий. Я надеюсь, что сыграет с «Атлетико». Но для меня очень важно, чтобы и сам игрок пришёл и сказал мне, что он готов», — начал своё выступление Сёмин.

Далее тренер прокомментировал эмоциональное выступление Фёдора Смолова. В перерыве форвард заявил, что календарь РПЛ был выстроен с учётом интересов «Зенита». Сёмин не стал соглашаться с такой трактовкой, но при этом признал недочёты, допущенные при формировании расписания сезона.

«То, что календарь составлен неправильно, я полностью согласен. Команды, которые играют в еврокубках, должны иметь преимущество. Обязательно. Сейчас, после такого тяжёлого матча, будет очень непросто выходить против «Атлетико». Вы можете сказать, что и они играют в таком графике. Да, играют, но это клуб, который на голову выше всех российских клубов. Так у нас было бы хотя бы минимальное преимущество. Не понимаю, зачем мы играли сегодня», — признался опытный специалист.

При этом Сёмин объяснил, почему, несмотря на насыщенный график игр, он долго не проводил замен, и заявил, что прошедшая встреча крайне важна для его команды.

«Не менял, потому что все игроки были хорошо готовы, не выпадали. Единственное, что пришлось сделать, так это вносить коррективы когда «Зенит» выпустил Ивановича в атаку, тогда мы переставили Мурило и поменяли Смолова на Коломейцева. Иначе я бы не пошёл на замену. Смысл? Если всё идёт хорошо. Мы рады победе, этот был самый важный матч в текущем сезоне», — резюмировал тренер.

Фёдор Смолов по истечении 90 минут извинился перед соперниками и признался, что в целом приветствует работу системы VAR.

«Я правда никого не хотел обидеть. Это все было на эмоциях. Что касается моего гола, я думал, что фола не было. Судья был близко с нами, но не зафиксировал его, поэтому удивился, когда пошли смотреть VAR. Я за VAR, просто его надо принять. Сейчас самое важное, что мы одержали важную победу в матче со сложным соперником. Это вдвойне приятно», — рассказал журналистам Смолов.

Бенедикт Хёведес назвал победу «Локомотива» заслуженной и отметил, что она поможет «Локомотиву» достойно сыграть в Лиге чемпионов.

«Хорошо сыграли в защите. Это хороший знак для нас, так как это усилия всей команды. Мы можем этим гордиться. В единстве можно бросать вызов большим командам. Во вторник нас ждёт сложный матч, но мы уже знаем свою силу: она, равно как и наши болельщики, будет толкать нас вперёд», — заявил немецкий защитник.

Автор победного гола «Локо» Гжегож Крыховяк попросил журналистов комплементарно писать и говорить обо всей команде.

«Для меня не важен мой результат, главное, что весь коллектив добился успеха. Это мой лучший сезон в карьере. Но надо продолжать также вместе с командой. Мы победили в последних четырёх матчах, чему вся команда очень рада. Сейчас нам надо готовиться к Лиге чемпионов», — резюмировал польский легионер.