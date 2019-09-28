Траньков ответил на слова Смолова в перерыве матча «Локомотив» — «Зенит»

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков отреагировал на слова нападающего московского «Локомотива» Фёдора Смолова по поводу его отменённого гола в перерыве матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

«Смолов заговорил... Хвала Хорватии. GQ «Спортсмена столетия» вручат? Бездарность есть бездарность», — написал Траньков в своём Twitter.

Напомним, что Смолов был недоволен отменённым голом и заявил, что теперь «можно отдать «Зениту» первое место, а самим играть за второе».

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу железнодорожников.

«Локомотив» набрал 23 очка и поднялся на второе место в чемпионате России. «Зенит», у которого в активе столько же баллов, опустился на третью строчку.

Ранее тренер красно-зелёных Юрий Сёмин подразнил судей после гола Крыховяка в матче с «Зенитом».