Смолов о своём отменённом голе: можно отдать «Зениту» первое место

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Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов высказался о своём отменённом в результате использования VAR мяче в ворота петербургского «Зенита» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Смолов о своём отменённом голе: можно отдать «Зениту» первое место
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«Ничего про отменённый гол нельзя сказать. Я Жемалетдинову, как только судья показал повтор, сказал, что не засчитают гол. Ещё бы с «Зенитом» нам засчитали гол! В принципе, можно второе место разыгрывать. Им отдавать первое место и играть за второе», — сказал Смолов в эфире «Матч ТВ».

Он также заявил, что весь календарь также рассчитан под команду из Санкт-Петербурга.

Смолов забил на 38-й минуте после передачи Жоау Мариу, но арбитр матча Михаил Вилков отменил гол после просмотра видеоповтора. Рефери усмотрел со стороны Мариу нарушение на игроке «Зенита» Дугласе Сантосе.

Ранее сообщалось, что матч с «Зенитом» стал для Гилерме 300-м за «Локомотив».

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