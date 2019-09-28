Смолов о своём отменённом голе: можно отдать «Зениту» первое место

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов высказался о своём отменённом в результате использования VAR мяче в ворота петербургского «Зенита» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ничего про отменённый гол нельзя сказать. Я Жемалетдинову, как только судья показал повтор, сказал, что не засчитают гол. Ещё бы с «Зенитом» нам засчитали гол! В принципе, можно второе место разыгрывать. Им отдавать первое место и играть за второе», — сказал Смолов в эфире «Матч ТВ».

Он также заявил, что весь календарь также рассчитан под команду из Санкт-Петербурга.

Смолов забил на 38-й минуте после передачи Жоау Мариу, но арбитр матча Михаил Вилков отменил гол после просмотра видеоповтора. Рефери усмотрел со стороны Мариу нарушение на игроке «Зенита» Дугласе Сантосе.

Ранее сообщалось, что матч с «Зенитом» стал для Гилерме 300-м за «Локомотив».