«В связи с неудовлетворительными результатами»: Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подал в отставку после поражения от «Оренбурга», которое стало для команды четвёртым подряд в РПЛ. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте клуба. При этом специалист не стал общаться с журналистами. К следующей встрече красно-белых будет готовить помощник Кононова Сергей Кузнецов.

Трансляция пустого стола и общекомандное совещание в раздевалке

Матч с «Оренбургом» закончился для «Спартака» очередной неудачей. Нельзя сказать, что у команды не было шансов забить больше и набрать хотя бы очко, но мысли в игре красно-белых заметно не было. Насыщенные оборонительные порядки соперника хозяева проходили с трудом, и даже навал в концовке не помог им сравнять счёт.

Четвёртое подряд поражение в РПЛ стало для Олега Кононова приговором. Болельщики же вынесли его ещё раньше. По ходу матча они с завидной регулярностью призывали тренера уйти в отставку. Разумеется, не обошлось без оскорбительных кричалок про пиджак. А один из секторов красно-белых вовсе объявил бойкот и всю игру промолчал.

А после окончания встречи спартаковцы будто взяли мхатовскую паузу перед увольнением главного тренера. Во-первых, Кононов не пришёл на обязательное флеш-интервью, хотя все собравшиеся ждали, что тренер сам объявит об уходе. На пресс-конференции журналисты были вынуждены ждать специалиста почти час — туда он тоже так и не пришёл, хотя онлайн-трансляцию фактически пустого стола посмотрели около 1000 человек.

Кроме того, вся команда длительное время не покидала раздевалку. Там же, по информации СМИ, находились Кононов с помощниками, а также генеральный директор клуба Томас Цорн и президент Леонид Федун. Слухи об отставке расползались всё активнее. А вскоре о ней было объявлено официально. И лишь в тот момент, когда новость была размещена на сайте клуба, игроки покинули раздевалку.

«Руководство ФК «Спартак-Москва» приняло отставку Олега Кононова, который подал заявление об увольнении с поста главного тренера «Спартака» сразу после матча с «Оренбургом» в связи с неудовлетворительными результатами команды. К следующему матчу с ФК «Краснодар» команду будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов», — сообщается в заявлении пресс-службы московского клуба.

«Сейчас в «Спартаке» очень тяжёлая ситуация»

Сам Кононов после появления официальной информации к журналистам так и не вышел. В подтрибунных помещениях «Открытие Арены» тренера больше не видели, однако камера у выхода со стадиона сняла, как специалист покидает не ставшую для него счастливой арену.

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Что касается игроков красно-белых, то на вопросы представителей СМИ на правах капитана согласился ответить лишь Георгий Джикия, который выглядел подавленным. При этом защитник отказался обсуждать то, что происходило в раздевалке, но признался, что изначально все собирались просто поговорить об итогах встречи.

«Хочу сказать болельщикам, чтобы поддерживали нас как в плохие, так и в хорошие времена. Не знаю, почему команда проигрывает. Просто такое случается. Все футболисты бьются и стараются, но что-то не получается. Будем работать дальше и обязательно улучшим свою игру. Мне было комфортно работать с Кононовым. С коллективом всё было нормально, все старались выполнять задачи, установки. Если нет результата, значит, не получается всё. Сейчас в «Спартаке» очень тяжёлая ситуация», — прямо заявил Джикия.

Футболист также рассказал об общении с разгневанными болельщиками после матча.

«Они были недовольны нашими результатами, от этого крики, замечания, свист. Даже оскорбления были. Сегодня все подошли и поблагодарили их, но мы втроём посчитали нужным подойти ближе и поговорить с болельщиками», — добавил Джикия.

Спросили у капитана и о следующем главном тренере «Спартака», но он говорить об этом отказался.

«С моей стороны рассуждать о таком было бы некорректно, но вы все прекрасно знаете, что всегда важен результат. Мы хотели, чтобы у нас шла игра как можно лучше, мы хотели зарабатывать очки и улучшать положение в таблице, но увы. Отрыв большой, но в футболе всё бывает. Подсчёты будем делать после 30-го тура», — подытожил футболист.

К ближайшему матчу с «Краснодаром» команду будет готовить помощник Кононова Сергей Кузнецов, но вероятность того, что он останется на посту главного тренера, мала, поскольку специалист представляет команду Кононова и занял его место вынужденно. Таким образом, руководству красно-белых в максимально короткие сроки предстоит найти замену тренеру.