«Спартак» назвал исполняющего обязанности главного тренера

Руководство московского футбольного клуба «Спартак» назначило Сергея Кузнецова исполняющим обязанности главного тренера команды.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, Кузнецов будет готовить команду к матчу 12-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром».

Отмечается, что Кузнецов входил в тренерский штаб Олега Кононова, который был отправлен в отставку с поста наставника «Спартака» после поражения от «Оренбурга» (1:2).

«Спартак» потерпел четвёртое поражение подряд в РПЛ. На данный момент красно-белые с 14 очками располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Валерий Кечинов не исключил, что «Спартаку» придётся бороться за выживание.